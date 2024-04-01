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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الملا: قطاع البترول مستعد للتعاون مع الإكوادور في مجال البحث والاستكشاف

صدى البلد

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية دينيس توسكانو أموريس سفير الإكوادور بالقاهرة حيث تم بحث سبل التعاون بين البلدين فى كافة مجالات صناعة البترول والغاز.


وخلال اللقاء أكد الملا أن فرص التعاون المشترك بين البلدين عديدة وواعدة خاصة فى مجال البترول والغاز ، وأن قطاع البترول المصرى على أتم استعداد للتعاون مع الإكوادور فى مجال البحث والاستكشاف والانتاج فى ظل الخبرات الكبيرة التى يمتلكها الجانبين.


ومن جانبه أكد السفير الإكوادورى أنه يقدر ويحترم مصر كدولة محورية فى المنطقة والعالم، مشيراً إلى علاقات الصداقة الوطيدة والاحترام المتبادل بين البلدين والتوافق فى وجهات النظر والرؤى فيما يخص العديد من القضايا الدولية وجهود تحسين معيشة المواطنين ، وأعرب عن تطلع بلاده للتعاون مع مصر فى مجالات البترول المختلفة وتبادل الخبرات فى ظل تمتع مصر بخبرات كبيرة فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز خاصة بالمناطق البحرية ، مشيراً إلى رغبة عدة شركات بترول من الإكوادور للقدوم إلى مصر واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال البترول والغاز.


وشهد اللقاء استعراض الاستعدادات النهائية لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ووزارة الطاقة والتعدين بالإكوادور للتعاون فى مختلف مجالات الصناعة، كما شهد اللقاء بحث امكانية استعانة الإكوادور بالخبرات المصرية فى مجال توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز وانشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى المضغوط.


حضر اللقاء المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى.

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