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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: صلاحيات زيلينسكي كرئيس لأوكرانيا تنتهي في مايو

صدى البلد

أعلن الكرملين الروسي، اليوم الاثنين، أن صلاحيات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كرئيس للبلاد تنتهي في شهر مايو المقبل.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو ستحلل الوضع فيما يتعلق بانتهاء فترة ولاية زيلينسكي في مايو المقبل من أجل إعلان موقفها.

وفي وقت سابق، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أن القوات الأوكرانية ستضطر إلى التنازل عن مزيد من الأراضي لروسيا إذا لم تصل المساعدات العسكرية الأمريكية قريبًا، في أحدث مناشداته للكونجرس لتمرير حزمة بمليارات الدولارات.

وتكافح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدفع حزمة مساعدات دولية بقيمة 95 مليار دولار – والتي تشمل 60 مليار دولار لأوكرانيا – من خلال مجلس النواب بعد مرور أكثر من شهر على إقرارها في مجلس الشيوخ.

وحذر زيلينسكي من أن نقص المساعدات أمر ملح، ويمكن أن يعرض المدن الكبرى في أوكرانيا للخطر.

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