سيراميكا كليوباترا يبحث عن بديل لـ محمد شكري

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن بحث نادي سيراميكا كليوباترا بديل للاعب محمد شكري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:" سيراميكا كليوباترا يبدأ البحث عن ظهير أيسر جديد ليحل محل محمد شكري في الموسم المقبل".



أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أحمد رمضان بيكهام مدافع نادي سيراميكا كليوباترا من ضمن اللاعبين الذين يرغب الأهلي في إعادتهم خلال الصيف المقبل، مشيرًا إلى أن اللاعب أيضا ضمن حسابات نادي الزمالك.

وقال شبانة فى تصريحات تلفزيونية: "بيكهام أيضًا في حسابات الزمالك، لكن اللاعب رد بشكل قاطع بأنه في انتظارقرار النادي الأهلي لحسم موقفه خلال الصيف المقبل".



وأضاف: "إذا الأهلي لم يُفعل بند شراء عقد بيكهام في الصيف المقبل، فإن اللاعب سيكون من حقه وقتها الانضمام لأي نادٍبما فيهم الزمالك".