عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يبحث عن بديل لـ محمد شكري

صدى البلد

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن بحث نادي سيراميكا كليوباترا بديل للاعب محمد شكري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:" سيراميكا كليوباترا يبدأ البحث عن ظهير أيسر جديد ليحل محل محمد شكري في الموسم المقبل".
 

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أحمد رمضان بيكهام مدافع نادي سيراميكا كليوباترا من ضمن اللاعبين الذين يرغب الأهلي في إعادتهم خلال الصيف المقبل، مشيرًا إلى أن اللاعب أيضا ضمن حسابات نادي الزمالك.

وقال شبانة فى تصريحات تلفزيونية: "بيكهام أيضًا في حسابات الزمالك، لكن اللاعب رد بشكل قاطع بأنه في انتظارقرار النادي الأهلي لحسم موقفه خلال الصيف المقبل".
 

وأضاف: "إذا الأهلي لم يُفعل بند شراء عقد بيكهام في الصيف المقبل، فإن اللاعب سيكون من حقه وقتها الانضمام لأي نادٍبما فيهم الزمالك".

أحمد رمضان بيكهام أحمد حسن ادي سيراميكا كليوباترا ادي الأهلي الإعلامي محمد شبانة رمضان بيكهام سيراميكا كليوباترا منتخب مصر نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك مع اقتراب العيد

2600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

نزلت 20 جنيهًا.. انخفاض حاد فى أسعار الدواجن قبل العيد بأيام

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب محافظات مصر طوال الأسبوع الأخير من رمضان

صاحبتي عرفتني على سكة الرجالة| تفاصيل اعترافات "منة" المتهمة في قضية اللواء اليمني

الحكومة تعلن انخفاض أسعار الدواجن والبيض

تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس|شد شعور وضرب مبرح.. والسبب الغيرة على "شاب"

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 في القاهرة والمحافظات

ترشيحاتنا

الاحتلال يقصف نحو 10 أهداف لحزب الله في جنوب لبنان

مصادر: إيران حذرت روسيا من تهديد أمني قبل هجوم موسكو بأيام |تفاصيل

انفوجراف .. إجراءات تنصيب "السيسي" رئيسا للجمهورية

مفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين.. فيديو

حماس تجرم أفعال الاحتلال الوحشية في مجمع الشفاء الطبي.. وتحمل بايدن المسئولية

هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بعدة أيام؟ .. المفتي يجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشاقة وجمال .. ياسمين صبري تثير الجدل علي تويتر

190 جنيها| هبوط مفاجئ بأسعار اللحوم اليوم 1 إبريل وهذا أرخص مكان للشراء

اقتصادي جدا.. 3 طرق لعمل بسكويت العيد بدون تكاليف

زي المطاعم.. سر عمل شاورما الدجاج السوري

فيديو

سوشي ودوناتس.. أغرب ما يوزع على الصائمين وقت الإفطار في المعادي

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ