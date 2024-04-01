تصعيد خطير.. برلماني لبناني: الاحتلال يستهدف مناطق بالعاصمة

قال الدكتور عبدالرحمن البزري، النائب في البرلمان اللبناني، إن الاحتلال الإسرائيلي قصف الضاحية وهي جزء من العاصمة بيروت ووصل إلى شمال لبنان واستهدف مناطق سكنية بالجنوب واستهدف النبطية وهي ثاني أكبر مدينة بعد صيدا، فعندما يستهدف هذه الأهداف المدنية فهو تصعيد خطير.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مباشر بيروت" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه يستهدف أيضا أهدافا اقتصادية ليس لها أي وجود عسكري أو أهمية عسكرية، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي غير نوعية القصف وعمقه، "نخشى أن يفلت التصعيد في المنطقة أو أن يكون لدى إسرائيل رغبة في التصعيد".



الكوارث بلبنان

وتابع أن ميزة ما يحدث الآن أننا تعلمنا من الكوارث التي حلت بلبنان وأنشأنا نوعا من الرد الفعل الوطني للكوارث وجزء منها رد الفعل على العمل العسكري أو الاعتداء.



