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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الملا يشيد بأداء «خدمات البترول البحرية» و400 مليون دولار حجم الأعمال الجديدة

صدى البلد

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديوكونفرانس اجتماع الجمعية  العامة لشركة خدمات البترول البحرية  PMS ، لمناقشة واعتماد نتائج الأعمال  عن عام  2023.


وخلال الاجتماع أشاد المهندس طارق الملا بالنجاحات التي حققتها الشركة وحجم الأعمال المنفذة، ورؤيتها الاستراتيجية المتميزة، وقدرتها الفائقة على التكيف مع التحولات السريعة في السوق وتحقيق نمو مستدام.


وأكد الملا على تقديم الدعم  الكامل للشركة  لتعزيز دورها الاستراتيجي وامكانياتها في تنفيذ الأعمال والمشروعات البحرية لقطاع البترول والغاز مما يسهم في زيادة الإنتاج .


ووجه الملا بأهمية الاستمرار في تعزيز سياسات تطوير الأصول وتحديث أسطول الشركة البحري  ،  والالتزام بالمعايير الدولية  للجودة والسلامة والاستدامة كأولويات رئيسية للعمل .


واستعرض المهندس عمرو بدوي  الشركة أهم مؤشرات الأداء خلال عام ٢٠٢٣، حيث تشير النتائج الى تحقيق الشركة  أرباحاً قياسية  خلال عام 2023 ، وزيادة كبيرة في إجمالي الإيرادات ، وقفزت أرباح التشغيل بشكل غير مسبوق  ،  فيما بلغ حجم الأعمال المنفذة 270 مليون دولار بنسبة تجاوزت 28% عن العام السابق  .

 


أوضح أن الشركة نفذت خلال العام العديد من المشروعات البحرية في مقدمتها مشروعات تنمية حقل  بترول شمال صفا لشركة بترول خليج السويس  ، و حقل البتريكو لشركة بتروبل  ، وحقل كاموس البحري لشركة شمال سيناء للبترول ،   ومشروع تثبيت الحوض العائم بترسانة بورسعيد البحرية  لشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى التابعة لهيئة قناة السويس ،  وربط آبار محطة جيسوم الشمالي بخليج السويس لشركة بتروجلف مصر .


كما حققت الشركة نمواً في حجم الاعمال الجديدة في ظل إضافة أنشطة جديدة للشركة مثل مشروعات مد الكابلات البحرية ومشروعات المياه العميقة واعمال الأرصفة البحرية  ، مما عزز من القدرة التنافسية والحصة السوقية  للشركة، وهو ما برز بوضوح في حجم الاعمال الجديدة المسندة خلال العام  بإجمالي 45 امر إسناد بقيمة تقترب من 400 مليون دولار ، وفى مقدمتها مشروع تنمية حقل غرب البرلس البحري لشركة غرب البرلس للبترول ، و تنمية حقل أكتوبر البحري لشركة جابكو  و مشروع تنمية حقل غرب الدلتا البحري المرحلة العاشرة  لشركة البرلس للغاز كأول مشروع في المياه العميقة  ، والعديد من المشروعات الأخرى.  


و أشار الى أن الشركة أعدت استراتيجيات مستقبلية تهدف إلى ضمان استدامة النمو للشركة وتعزيز مرونتها في التعامل مع متغيرات السوق ومع الأنشطة والأسواق الجديدة ويشمل ذلك التوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي ، كما تستهدف الشركة  إضافة وحدات بحرية ذات قدرات  متميزة تمكنها من تنفيذ أعمال مد الخطوط البحرية خارج البلاد ودعم خدمات الحفر في المياه العميقة، وتطوير وحداتها البحرية لتنفيذ أعمال التركيبات في المياه العميقة ، وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الشركة لفتح أسواق عمل  خارجية جديدة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وليبيا وجنوب أوروبا.


وأضاف أنه في مجال مشروعات الخدمة المجتمعية نفذت الشركة عدة مساهمات خلال عام 2023 ،  تطبيقاً للاستراتيجية الموحدة لوزارة البترول والثروة المعدنية للمسئولية المجتمعية .

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