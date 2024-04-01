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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محروس: الأعلى للضرائب يساعد في تعظيم إيرادات الدولة.. شاهد

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المجلس الأعلى للضرائب يساعد مصلحة الضرائب في تعظيم إيرادات الدولة، مؤكدا أن تبعيته لرئيس مجلس الوزراء.


وأضاف رجب محروس خلال لقائه عبر فضائية “صدى البلد”،  أن المجلس الأعلى للضرائب يكون تشكيله من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير المالية وزير التخطيط وممثل عن رئاسة الجمهورية وممثل عن المخابرات العامة وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد العام للصناعات وممثل عن المجتمع المدني وأحد أستاذة الجامعات المتخصصين في المالية العامة والاقتصاد والضرائب.


ونوه بأن المجلس يعقد جلساته كل 3 أشهر لمناقشة المشكلات الموجودة على الساحة ودراسة القوانين والتشريعيات واللوائح التي تصدر عن الدولة فضلا عن دراسة المشكلات التي تعرض عليه من مجتمع الأعمال المدني.

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