متظاهرون إسرائيليون يخرجون لشوارع القدس لليوم الثاني مطالبين بإقالة نتنياهو

دخلت الاحتجاجات المطالبة بإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يومها الثاني اليوم الاثنين بعد خروج الآلاف إلى شوارع القدس يوم الأحد، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وسار العشرات خارج البرلمان الإسرائيلي، المعروف باسم الكنيست، ولوحوا بلافتات ورددوا شعارات تطالب نتنياهو بالتنحي.

وقال المتظاهرون في هتافاتهم "أنت القائد، أنت مذنب!".

ويلقي المتظاهرون اللوم على رئيس الوزراء لفشله في تأمين إطلاق سراح الرهائن في غزة، بينما هتف آخرون "بيبي، لقد فشلت. عد إلى منزلك".

ويعرف نتنياهو في جميع أنحاء إسرائيل بلقب "بيبي".

وخيم بعض المتظاهرين في الليلة السابقة مع تخطيط المنظمين للحفاظ على تواجدهم أمام الكنيست والمحكمة العليا حتى الأربعاء، عندما يبدأ البرلمان الإسرائيلي عطلته الربيعية.

وفي مؤتمر صحفي أمس الأحد قبل إجراء عملية جراحية، رفض نتنياهو مرة أخرى الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة، قائلا إن حماس فقط هي التي ستستفيد منها.