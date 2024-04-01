مقت.ل جنديين صه.يونيين في مستشفى الشفاء .. وانتقاد للصحة العالمية

أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل جنديين وإصابة 8 خلال العملية العسكرية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة.



يأتي ذلك فيما أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بتصرفات قوات الدفاع الإسرائيلية خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين بعد انسحابها من مستشفى الشفاء في غزة.

وأعرب جالانت عن تقديره لأفراد الجيش الإسرائيلي والشاباك على “عملهم الحازم والمهني” داخل المجمع الطبي. ووصف حصار المستشفى الذي استمر 14 يومًا بأنه “عملية دقيقة ومميتة”.

وقال إن المقاتلين المنتمين إلى حماس والجهاد الإسلامي قد أخذوا على حين غرة بمقتل أو أسر المئات.

وذكر جالانت: “لقد تم القضاء على القاعدة الإرهابية في الشفاء”.

يوم الأحد – قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي – قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن 21 مريضا توفوا منذ بدء الحصار في 18 مارس وما زال عشرات المرضى محاصرين في المنشأة.

وأضاف أن "107 مرضى يتواجدون في مبنى غير مناسب داخل مجمع المستشفى، ويفتقرون إلى الدعم الصحي والرعاية الطبية والإمدادات اللازمة".

وعندما حاصرت القوات الإسرائيلية المجمع الطبي في 18 مارس قالت وزارة الصحة في غزة إن نحو 30 ألف شخص يحتمون بالمنطقة.