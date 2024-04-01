عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقت.ل جنديين صه.يونيين في مستشفى الشفاء .. وانتقاد للصحة العالمية

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل جنديين وإصابة 8 خلال العملية العسكرية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة.


يأتي ذلك فيما أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بتصرفات قوات الدفاع الإسرائيلية خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين بعد انسحابها من مستشفى الشفاء في غزة.

 

وأعرب جالانت عن تقديره لأفراد الجيش الإسرائيلي والشاباك على “عملهم الحازم والمهني” داخل المجمع الطبي. ووصف حصار المستشفى الذي استمر 14 يومًا بأنه “عملية دقيقة ومميتة”.

وقال إن المقاتلين المنتمين إلى حماس والجهاد الإسلامي قد أخذوا على حين غرة بمقتل أو أسر المئات.

 

وذكر  جالانت: “لقد تم القضاء على القاعدة الإرهابية في الشفاء”.

يوم الأحد – قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي – قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس،  إن  21 مريضا توفوا منذ بدء الحصار في 18 مارس وما زال عشرات المرضى محاصرين في المنشأة.

 

وأضاف أن "107 مرضى يتواجدون في مبنى غير مناسب داخل مجمع المستشفى، ويفتقرون إلى الدعم الصحي والرعاية الطبية والإمدادات اللازمة". 
وعندما حاصرت القوات الإسرائيلية المجمع الطبي في 18 مارس قالت وزارة الصحة في غزة إن نحو 30 ألف شخص يحتمون بالمنطقة.

 

وسائل إعلام عبرية الشفاء يوآف جالانت الجيش الإسرائيلي والشاباك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك مع اقتراب العيد

نزلت 20 جنيهًا.. انخفاض حاد فى أسعار الدواجن قبل العيد بأيام

2600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب محافظات مصر طوال الأسبوع الأخير من رمضان

صاحبتي عرفتني على سكة الرجالة| تفاصيل اعترافات "منة" المتهمة في قضية اللواء اليمني

الحكومة تعلن انخفاض أسعار الدواجن والبيض

مصطفى بكري: السيسي يقبل استقالة المحافظين غدا وإجراء تعديل أو تغيير حكومي

صدمة للزمالك في ترتيب الأندية على مستوى العالم.. وهذا النادي الأول عربيا

موضوعات متعلقة

اعتراف صهيوني.. سقوط طائرة مسيرة عراقية قرب السفينة ساعر التابعة للأسطول الإسرائيلي

ارتفاع في أسعار الذهب عالميا في ضوء تراجع الدولار

متظاهرون إسرائيليون يخرجون لشوارع القدس لليوم الثاني مطالبين بإقالة نتنياهو

حماس تجرم أفعال الاحتلال الوحشية في مجمع الشفاء الطبي.. وتحمل بايدن المسئولية

المقاومة هددتها 3 مرات.. جيش الاحتلال يعترف بتكبد خسائر باهظة على إيلات

الليرة التركية تتراجع والبورصة ترتفع بعد ظهور نتائج الانتخابات المحلية

تمرد جديد على نتنياهو.. 21 طلب إضراب من رؤساء بلديات

قفزة كبيرة هي الأكبر منذ 10 سنوات.. أبو ظبي تحقق نموًا اقتصاديًا كبيرًا

ترشيحاتنا

عملية مركبة لـ كتائب القسام خلال استهداف ناقلة جند صهيونية بخان يونس

صلاة قيام الليل .. عدد ركعاتها وكيفيتها ووقتها وفضلها ودعاؤها

مقت.ل جنديين صه.يونيين في مستشفى الشفاء .. وانتقاد للصحة العالمية

صندوق النقد الدولي يعلن موعد اكتمال المراجعة ربع السنوية لـ قروض مصر

رسميًا| انخفاض أسعار الدواجن والبيض.. وهذه عقوبات المحتكرين

صدمة للزمالك في ترتيب الأندية على مستوى العالم.. وهذا النادي الأول عربيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرارات حكومية عاجلة.. تراجع الدواجن والبيض 15% وهذه أسعارهما غدا

رشاقة وجمال .. ياسمين صبري تثير الجدل علي تويتر

190 جنيها| هبوط مفاجئ بأسعار اللحوم اليوم 1 إبريل وهذا أرخص مكان للشراء

اقتصادي جدا.. 3 طرق لعمل بسكويت العيد بدون تكاليف

فيديو

سوشي ودوناتس.. أغرب ما يوزع على الصائمين وقت الإفطار في المعادي

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ