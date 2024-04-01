الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن الفترة الحالية تشهد اختلافا بين قيم درجات الحرارة، في النهار والليل، وهذه الفترة من العام تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.

وأضافت « عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، »، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن البلاد تتأثر بالكتل هوائية صحراوية القادمة من شبه الجزيرة العربية، ينتج عنها ارتفاع في درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن البلاد في فترة النهار ستكون حارة، وأن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية، ولكن مع فترة المساء سيكون هناك انخفاضا في درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن هناك نشاط للرياح سيجعل الجميع يشعر بانخفاض في درجات الحرارة في فترة المساء، والرياح ستكون سرعتها بين 30 لـ 35 كيلو على الساعة، وهذه العواصف الهوائية لن تكون محملة بالرمال والأتربة.

درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الاثنين:



العظمى الصغرى

القاهرة 31 19

العاصمة الإدارية 31 19

6 أكتوبر 32 18

بنهــــا 31 19

دمنهور 31 19

وادى النطرون 32 18

كفر الشيخ 30 18

المنصورة 31 19

الزقازيق 31 19

شبين الكوم 30 18

طنطا 30 19

دمياط 24 17

بورسعيد 23 18

الإسماعيلية 30 17

السويس 31 18

العريش 29 16

رفح 28 17

رأس سدر 32 18

نخل 31 13

كاترين 24 10

الطور 27 17

طابا 29 16

شرم الشيخ 31 21

الإسكندرية 25 16

العلمين 25 16

مطروح 23 15

السلوم 24 16

سيوة 31 14

رأس غارب 31 20

الغردقة 30 19

سفاجا 31 20

مرسى علم 31 21

شلاتين 30 21

حلايب 26 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 27 19

الفيوم 31 16

بني سويف 32 17

المنيا 33 17

أسيوط 33 18

سوهاج 34 18

قنا 36 20

الأقصر 35 19

أسوان 35 20

الوادي الجديد 35 21

أبوسمبل 36 20