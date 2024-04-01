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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ يوسف أوباما

صدى البلد

كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن حالة اللاعب يوسف أوباما عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وكتب الغندور :"يوسف أوباما يخضع لعملية جراحية بالفك بعد إصابته في مباراة فيوتشر بالأمس ".

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة اليوم الاثنينمن التدريبات الجماعية بعد الفوز على مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

وكان فريق الزمالك فاز على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في ذهابالدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الثلاثاء، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر الأحد المُقبل، في إياب الدور ربعالنهائي للبطولة .

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