مذبـ.حة جماعية.. عضو كونجرس أمريكي يدعو لإبادة غزة بالقنبلة النووية

أثار عضو في الكونجرس الأمريكي الغضب بعد أن تم تصويره وهو يدعو إلى شن هجوم بقنبلة ذرية على غزة حيث استشهد ما يقرب من 33 ألف شهيد منذ أكتوبر وفق ما ذكرت صحيفة ذا ناشيونال.

وانتشرت على نطاق واسع عبر الإنترنت لقطات لتيم والبيرج، وهو سياسي جمهوري من ميشيجان، يقول إن نهج واشنطن تجاه غزة يجب أن يكون "مثل ناجازاكي وهيروشيما".

قال في حدث في دندي بولاية ميشيجان في 25 مارس:"لا ينبغي لنا أن ننفق سنتاً واحداً على المساعدات الإنسانية. يجب أن يكون الأمر مثل ناجازاكي وهيروشيما. يجب أن ننهي الأمر بسرعة".

وقامت الولايات المتحدة بتفجير قنبلتين ذريتين فوق مدينتي ناجازاكي وهيروشيما اليابانيتين في عام 1945 في الأشهر الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

وتشير التقديرات إلى أن التفجيرات أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 150 ألف إلى 200 ألف شخص، الغالبية العظمى منهم من المدنيين.

ادعى عضو الكونجرس الذي كان قسًا سابقًا أيضًا أن كوريا الشمالية تتواجد "على الأرجح" في غزة لمساعدة حماس قائلا إن إسرائيل هي أقرب حليف لواشنطن "في العالم".

أثارت تعليقات والبيرج التحريضية غضبًا واسع النطاق بين زملائه ومجموعات المجتمع المسلم.

وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في بيان "هذه الدعوة الواضحة للإبادة الجماعية التي أطلقها أحد أعضاء الكونجرس يجب أن يدينها جميع الأمريكيين الذين يقدرون حياة الإنسان والقانون الدولي.".

وذكر" إن الدعوة بهذه الطريقة إلى ما يمكن أن يؤدي إلى مقتل كل إنسان في غزة يبعث برسالة تقشعر لها الأبدان مفادها أن حياة الفلسطينيين ليس لها أي قيمة. إن تجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته هو الذي أدى إلى المذبحة والمعاناة المستمرة التي نراها كل يوم. في غزة والضفة الغربية".

وارتفع عدد الشهداء في غزة إلى 32782 غالبيتهم من النساء والأطفال.

كما استشهد ما لا يقل عن 30 شخصًا بسبب الجوع، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وزعم متحدث باسم السيد والبيرج أن اقتراحه بإسقاط قنابل ذرية على غزة كان ردًا على سؤال حول إمكانية نشر جنود أمريكيين لبناء ميناء لتوصيل المساعدات الإنسانية.

واعتبر عضو الكونجرس الديمقراطي دان كيلدي إن التصريحات لا يمكن أن توصف بغير الــ"مروعة".

وأضاف: "إنه موقف لا يمكن الدفاع عنه أن تجادل ضد المساعدات الإنسانية لشعب غزة بينما تدعو إلى ارتكاب مذبحة جماعية للشعب الفلسطيني".