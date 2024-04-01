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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غازتك تنظم ندوة دينية للعاملين عن فضائل ليلة القدر

صدى البلد

نظمت شركة غازتك التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ندوة دينية للعاملين بعنوان "بيوت مطمئنة" عن فضائل ليلة القدر ألقاها الشيخ تامر مطر من علماء الأزهر الشريف وذلك تحت رعاية وحضور المهندس/عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومساعدى رئيس الشركة ومديرى العموم والعاملين.

وقد رئيس مجلس الإدارة بفضيلة الشيخ تامر مطر، وأعرب عن خالص شكره وتقديره لفضيلته وسلم فضيلته في نهاية الندوة شهادة شكر وتقدير.

وكان الشركة، قامت بإنشاء وتشغيل 39 محطة تموين جديدة في مختلف محافظات الجمهورية خلال عالعام المناضي، ليصل إجمالي المحطات التابعة للشركة حتى نهاية عام 2023 إلى 352 محطة منتشرة في 26 محافظة، منها 4 محطات متكاملة جديدة للتموين بالغاز الطبيعي والوقود السائل تحمل شعار (غازتك – إيــنــى).

 

  فضلاً عن تطوير ورفع الطاقة التشغيلية ل 18 محطة من المحطات العاملة وزادت من مبيعات الغاز المحققة خلال العام ذاته لتبلغ حوالى 4ر576 مليون م3 بنسبة 43% من إجمالي السوق وهو أعلى معدل مبيعات بين جميع الشركات العاملة، كما نجحت فى تحويل أكثر من 22 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام ليرتفع بذلك إجمالي السيارات المحولة من خلال شركة غازتك منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام 2023 إلى حوالي 4ر246 سيارة بحصة سوقية إجمالية بلغت 5ر45%، بالإضافة إلى افتتاح وتشغيل  9 مراكز تحويل جديدة لمواكبة خطط التحويل على مستوى الجمهورية واستيعاب الطلب المتزايد من العملاء، كما قامت بتدشين 5 مراكز تحويل وصيانة متنقلة لزيادة مرونة التعامل مع العملاء من الأفراد والمؤسسات يتم توزيعها على مناطق الشركة المختلفة.

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