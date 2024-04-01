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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية: تنفيذ المشروعات التنموية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

صدى البلد

قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إن الجهاز التنفيذى لا يدخر جهداً في متابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بنطاق المحافظة؛ لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أنه يجري حاليا تنفيذ عدة مشروعات للرصف والتجميل بمدينة مشتول السوق بتكلفة قدرها مليون و900 ألف جنيه.


ووجه المحافظ -في بيان اليوم، الاثنين، رؤساء المراكز والمدن بمتابعة معدلات الأداء ونسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية بنطاق المحافظة، والتأكيد على الشركات المنفذة بالانتهاء منها وفقا للمواعيد المتفق والمتعاقد عليها؛ حتى تدخل الخدمة وفقاً للجدول الزمني المحدد، لتمثل إضافة حقيقية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

أشار المحافظ إلى أنه تنفيذاً لتلك التوجيها، تابع رئيس مركز ومدينة مشتول السوق أيمن هيكل، أعمال الرصف والتجميل والتي تشمل تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع (رقم 1 – العطارين – الوحدة الصحية – محطة المياه – حارة 66 – حارة حمودة - رقم 2) ضمن الخطه الاستثمارية للعام المالي الحالي وذلك على مساحة مسطحة 800 متر مربع؛ بهدف الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور ممدوح غراب أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين مستوى التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي، وتسعى جاهدة لتقديم خريج قادر على العمل والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن، من خلال وضع الأطر والنظم بمؤسسات التعليم التكنولوجي وربطه بسوق العمل والاحتياجات المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك -وفقا لبيان اليوم- خلال مشاركة محافظ الشرقية في اجتماع مجلس إدارة أحد المعاهد الهندسية العليا بالعاشر من رمضان؛ لمناقشة عدد من الملفات التي من شأنها الارتقاء بالعملية التعليمية.

وتم، خلال الاجتماع، التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في الجلسة السابقة ثم مناقشة جدول أعمال المجلس والذي تضمن (نتائج زيارات الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لجميع البرامج الهندسية بإجمالي 11 برنامجا هندسيا - نتائج زيارات تقييم البرامج الهندسية للمعهد بمعرفة القطاع الهندسي بغرض تطوير المنظومة التعليمية والقدرة المؤسسية - عرض نتائج أرشفة وتكويد محتويات المخازن بمباني المعهد – استعراض بروتوكولات التعاون مع الجهات الشريكة في مجال التدريب)؛ وتم اتخاذ القرارات المناسبة للنهوض بالعملية التعليمية.

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