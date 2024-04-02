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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل بسكويت الكاكاو والسادة زي المحلات

بسكويت الكاكاو والسادة
بسكويت الكاكاو والسادة

يعد بسكويت الكاكاو من أكلات العيد الشهية التى يحبها الأطفال والكبار خاصة عندما يكن ممزوجا باللونين الأبيض والبني.

نعرض لكم طريقة عمل بسكويت الكاكاو والسادة من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي .

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مقاديربسكويت الكاكاو:
3 كوب ونصف الكوب دقيق
كوب زبدة
2 بيضة
ملعقة صغيرة فانيليا
كوب سكر بودره
نصف ملعقة صغيرة بيكينج باودر
3 ملعقة كبيرة كاكاو

طريقة عمل بسكويت الكاكاو
* إخلطى الزبدة مع السكر ثم ضيفي البيض والفانيليا والبيكنج باودر واستمرى فى الخلط ثم الدقيق وقلبى جيدا.
* قسمى العجين لنصفين وأضيفى لجزء منهما الكاكاو واعجنى جيدًا وافرديه بالنشابة على شكل مربع على ورق زبدة وضعى العجين بالكاكاو أعلى العجين السادة ولفيه وقدميه.
* ضعى الرول فى الفريزر لمدة ½ ساعة وقطعى العجين على شكل البسكويت ورصيه فى صينية وأدخليه الفرن حتى النضج ثم اخرجي بسكويت الكاكاو فورا حتى لا يحترق.
 

بسكويت الكاكاو الشيف نجلاء الشيف نجلاء الشرشابى

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