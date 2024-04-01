وسائل إعلام عبرية: جيش الاحتلال يعتمد خططا جديدة لاستمرار القتال بالجبهة الشمالية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي وافق على خطط جديدة في مقر القيادة الشمالية في وقت سابق اليوم.

وأضاف جيش الاحتلال أن خطط “مواصلة القتال” تمت الموافقة عليها خلال تقييم أجراه هاليفي وقائد القيادة الشمالية اللواء أوري جوردين وأعضاء هيئة الأركان العامة، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

يأتي الاجتماع بعد توارد الأنباء حول الضربة الإسرائيلية على دمشق والتي استهدفت مقر السفارة الإيرانية في سوريا، إلى جانب استمرار الاشتباكات بين جيش الاحتلال وحزب الله في جنوب لبنان، إلى جانب استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.