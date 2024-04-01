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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المداح 4 الحلقة 23.. سهر الصايغ تنتصر على حمادة هلال

مسلسل المداح
مسلسل المداح

شهد مسلسل "المداح 4 - أسطورة العودة" الحلقة 23 أحداثا مثيرة واشتعال الحرب بين الخير والشر لبطل العمل صابر المداح (حمادة هلال). 

البداية كانت في دخول حسن سلام (خالد سرحان) شقيق صابر المداح في حالة انهيار تام بعد خطف ابنه واتهامه بقتله، ثم يتعرض حسن ووالدته (حنان سليمان) للعنة المس من الجنية مليكة انتقاما من صابر المداح، وتظهر مليكة للمداح وتخبره عن انتقامها منه من خلال شقيقه ووالدته، فيدخل صابر في حالة من اليأس بسبب هذه الأحداث.

تبدأ كاسيا (مي سليم) مديرة شركة السوشيال ميديا، حملات لتلميع صورة الدكتور سميح الجلاد المعالج الروحاني الشهير (فتحي عبدالوهاب)، كما تشهد الأحداث كشف هوية الشخص المجهول الذي ينتج فيديوهات ضد سميح الجلاد، وهو عمر (أحمد كمال أبورية) الذي يعمل موظفا في شركة مي سليم. 

كما يتم سرقة مخزن زين (محمد عز) الذي يحتوي على الآثار الفرعونية التي سرقها زين، وسط تساؤلات بهوية السارق المجهول. 

وتنتهي الحلقة بزيارة صابر المداح لسيدة تعاني من مشاكل غريبة في منزلها، ويكتشف أن هذه المشاكل ناتجة عن جدارية غامضة تحمل شعار الجنية مليكة، تسببت في موت زوجها وإصابات متعددة لكل من شاهدها، وتتحول اللوحة إلى سيول من الدماء في مشهد مثير وغامض تكشفه الحلقات الجديدة من المسلسل.

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
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