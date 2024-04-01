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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

محرك الأحداث في سوريا ولبنان.. من هو القيادي الإيراني محمد رضا زاهدي؟

محمد رضا زاهدي
محمد رضا زاهدي

شن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غارة جيوة استهدفت القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق مما أدي إلى مقتل 6 قيادات إيرانية بارزة كانوا في اجتماع في مبني أمني بجوار القنصلية.

وكان من ضمن القيادات الأمنية الإيرانية التي قتلت في الغارة الإسرائيلية العميد محمد رضا زاهدي أحد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والمسؤول عن المليشيات المسلحة الإيراني في لبنان وسوريا.

من هو محمد رضا زاهدي؟

يعتبر محمد رضا زاهدي أحد القادة الكبار في فيلق القدس الإيراني، وتولي دوراً محورياً في توسيع أنشطة الحرس الثوري، لا سيما تسليح حزب الله في لبنان، على مدى ثلاثة عقود.

كما تولي زاهدي قياجة قوات فيلق القدس الإيراني في لبنان منذ عام 2008، وقد شغل أيضا المنصب ذاته لفترة 5 سنوات بين عامي 1998 و2002، وكانت له أسماء حركية في لبنان مثل حسن مهدوي ورضا مهدوي.

ويعد زاهدي من كبار القادة الميدانيين للحرس الثوري الإيراني في الحرب الإيرانية العراقية، وقبل التوجه إلى لبنان، تولى منصب نائب قائد عمليات الحرس الثوري لفترة ثلاث سنوات. 

كما كان محمد رضا زاهدي قائداً للوحدة البرية في الحرس الثوري الإيراني قبل إقالته من منصبه في يوليو 2008.

ويأتي زاهدي في المرتبه السادسة في قيادات الوحدة الصاروخية في الحرس الثوري الإيراني، إذ شغل هذا المنصب لبضعة أشهر، بعد مقتل القيادي في الحرس الثوري أحمد كاظمي، في سقوط طائرة عسكرية شمال غربي إيران. 

وتولي زاهدي أيضا قيادة وحدة ثار الله المكلفة بحماية العاصمة الإيرانية طهران في وقت الأزمات، وبعدها تولي زاهدي منصبة الحالي بقيادة قوات الحرس الثوري الإيراني في لبنان وسوريا.

دور زاهدي الخارجي

أدرجت الولايات المتحدة زاهدي على قائمة العقوبات منذ أغسطس 2010 ضمن حزمة عقوبات طالت قيادة فيلق القدس الإيراني لدورهم في رعاية الإرهاب وتمويل حزب الله في لبنان.

ولعب محمد رضا زاهدي دوراً رئيسياً في توسيع أنشطة فيلق القدس الإيراني في لبنان، خصوصاً دعم حزب الله اللبناني وتوصيل الأسلحة له، حيث كان همزة الوصل بين حزب الله وأجهزة المخابرات السورية.

ويعد محمد رضا زاهدي هو ثالث قيادي في الحري الثوري الإيراني يقتل في غارات إسرائيلية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، حددت تقارير استخباراتية إسرائيلية زاهدي بأنه الهدف الأبرز لإسرائيل لإغتياله بعد رضي موسوي القيادفي الحرس الثوري الإيراني وإغتالته إسرائيل.

حيث حددت التقارير الاستخباراتية الإسرائيلية عدد من القيادات الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة الاغتيالات وهم، محمد رضا زاهدي الذي إغتالته اليوم، وعبد الرضا مسكران، ومحمد سعيد إيزدي مسؤول ملف فلسطين في فيلق القدس، وعبد الرضا شهلايي قائد الحرس الثوري في اليمن.

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