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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو في المستشفى.. وسائل إعلام عبرية تكشف تطور حالته الصحية

نتنياهو
نتنياهو

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين عن تطور جديد في الحالة الصحية لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، بأن نتنياهو سيخرج بعد ظهر الثلاثاء من مستشفى هداسا عين كارم في القدس المحتلة، حيث يتعافى بشكل جيد بعد خضوعه لعملية فتق ناجحة ليلة الأحد، حسبما أعلن مكتبه يوم الاثنين.

وأفادت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يشعر بصحة جيدة بما يكفي لمواصلة عقد الاجتماعات والمشاورات من المستشفى.

وذكر تقرير للقناة الـ12 العبرية أنه "وفقا لجميع التقييمات"، فإن نتنياهو، الذي كان تحت التخدير الكامل لإجراء الجراحة، كان من المفترض أن يخرج من المستشفى يوم الاثنين، وربما حتى في الصباح.

وتزايدت التكهنات بشأن صحة نتنياهو منذ أن تم تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب في العام الماضي.

وسلط التقرير الضوء على عدة أمثلة من المؤتمر الصحفي الذي عقد ليلة الأحد، قبل ساعات قليلة من الجراحة، عندما تعثر نتنياهو في الكلمات بشكل غير معهود.

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