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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أعفن شقة في مصر .. إعلان يقلب السوشيال ميديا

صدى البلد

كسر مسوق عقاري كل قواعد التسويق المتبعة في ذلك المجال واختار أن يسلك مسلكه الخاص وهو التسويق بالسخرية، لتنجح طريقته في جذب الانتباه إلى إعلانه عن إحدى الشقق السكنية بل وييتم تداوله على نطاق واسع على السوشيال ميديا.

شقة لن تتكرر

حقق إعلان لإحدى الشقق السكنية في منطقة حلوان نسبة عالية من التداول والتعليقات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فتحت عنوان " شقة معفنة مش هتتعوض تاني" بدأت الحكاية.

قبل عدة أيام فوجىء مشتركون بإحدى المجموعات الخاصة بعرض العقارات للبيع والإيجار في منطقة حلوان بمنشور صادم لبيع شقة، كان محتواه صورة للعقار من الخارج ويبدو إنه قديم نوعًا ما.

وكتب المسوق العقاري في وصفه للشقة التي لم ولن تتكرر من وجهة نظره:" شقة معفنة مش هتتعوض تاني.. هيطلع واحد متدلع ويقولي ليه مش هتتعوض تاني ..عشان مساحة حلوة وتوضيب كويس ومكان مميز".

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مميزات وعيوب أعفن شقة في مصر

وأكمل صاحب الأسلوب الغريب في التسويق أن الشقة لها مميزات ولها عيوب أيضًا، وذكر المميزات في المقدمة:" الشقة في مكان مميز جدًا .. أمام جامع وفرع كارفور.. شارع هادي .. وبلوك محترم".

وأضاف إلى المميزات:" في الدور التاني منك للشارع مش محتاج أسانسير"، مستكملًا :" الشقة متوضبة على المفتاح"، أما عن عدد الغرف فهي مكونة من 3 غرف و2 ريسبشن ومطبخ مساحة غرفة وحمام كبير وجيدة التهوية نظرًا لوجود نافذة في كل غرفة.

ولم ينس ذكر العيوب وهي إطلالة الشقة على حارة ضيقة، ولكن ما يجعل المشتري الجديد سعيد الحظ بهذه الشقة هو الهواء الطلق الذي يتخلل الشقة من كل جانب.

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تعليقات بـ الآلاف 

جذب المنشور نحو 4 آلاف تعليق ما بين الساخرة والمتسائلة عن حقيقة وجود الشقة" "هو الشقة بجد مش هزار؟"، وسعرها فقال أحدهم:" بكام الشقة دي يا منيل؟"، بينما وجد أخرون أن طريقة الإعلان عن الشقة جارحة لصحابها وغير لائقة، وطلب أخرون صور حقيقية للشقة إرضًا لفضولهم. 

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