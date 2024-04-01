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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعاد صالح توجه رسالة غريبة للأزواج

سعاد صالح
سعاد صالح

ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال فتاة تقول:" لو حصل ليا بعض الأشياء غير الأخلاقية، وهذه الأشياء إذا عرفها زوجي ستخرب البيت، هل اصراحه أم أكتم ما حدث للحفاظ على البيت".

وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إنه إذا كانت هذه الأشياء ستخرب البيت، فالأفضل على الزوجة الاحتفاظ بهذه الأشياء بينها وبين نفسها، وعدم الحديث مع زوجها عنها.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هذا من باب الستر، وهذا مطلوب في كل أسرة، وعلينا أن نحافظ على الأسرة.

ولفتت إلى أن كل زوج وزوجة يكون لديهم أسرار، ولذلك عليهم عدم الحديث في هذه الأشياء، محذرة :" كل شاب وفتاة يكون لديهم أسرار قبل الزواج فالأفضل عدم الحديث فيها بعد الزواج".

وأشارت إلى أن الأسرار الزوجية يجب على الزوج والزوجة الاحتفاظ بها.
 

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