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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية سداد فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2024

كيفية سداد فاتورة
كيفية سداد فاتورة الكهرباء 2024

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن كيفية سداد فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2024 وذلك من خلال الدخول إلى موقع وزارة الكهرباء، ومعرفة الاستهلاك الشهري للكهرباء وسداد الفاتورة.

 

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء 2024

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء

 

دفع فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني

تحصيل فاتورة الكهرباء، من خلال الدخول علي موقع وزارة الكهرباء واتباع الاتي،-

  1. اختيار قسم الخدمات
  2.  اختيار الاستعلام عن فواتير الكهرباء
  3.  اختيار تحديد المحافظة التابع لها عنوان السكن
  4. إدخال بيانات الاسم ورقم العداد الـ 10 أرقام الخاص بفاتورة الكهرباء
  5. اختيار كلمة استعلام عن فاتورة الكهرباء
  6. انتظار نتيجة الاستعلام عن فاتورة سداد الكهرباء
  7. اختيار طرق السداد المختلفة

كيفية سداد فاتورة الكهرباء 2024


يتم سداد فاتورة الكهرباء لأصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية، من خلال منافذ ماكينات التحصيل الإلكترونية على مستوى المحافظات بمكاتب البريد والطرق الاتية:-

- أمان 

- وقتي

 - تمام

 - سداد

 - ممكن

 - ضامن

 - البنك الزراعي

  - مصاري

 - Be

دفع فاتورة كهرباء 2024

 

 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الامارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store -  Play Store)

مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store)

تطبيق My Fawry علي الهاتف المحمول (App Store -Play Store) .

10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).

60 ألف مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي)

 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.

أسعار الكهرباء الجديدة 2024 

وتشمل الزيادة الجديدة زيادة أسعار الشرائح الأربع الأولى من استهلاك الكهرباء، بنسب تراوحت بين 16% و26%.

أسعار الكهرباء الجديدة 2024 بعد الزيادة الأخيرة

الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات : 58 قرشا

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات: 68 قرشا

أسعار الكهرباء الجديدة 2024

المستهلك من 101 إلى 1000 كيلووات، تضمن ما يلي:

الشريحة الثالثة: 0 إلى 200 كيلووات: 83 قرشا

الشريحة الرابعة: 201 إلى 350 كيلووات: 125 قرشا

الشريحة الخامسة: 351 إلى 650 كيلووات: 140 قرشا

أسعار الكهرباء الجديدة 2024 بعد الزيادة

أما المستهلك أكثر من 650 كيلووات:

الشريحة السادسة: من 0 إلى 1000 كيلووات 150 قرشا

أما المستهلك الأكثر من ألف كيلووات:

الشريحة السابعة من 0 لأكثر من ألف كيلووات: 165 قرشا.

والمستهلك الأكثر من ألف كيلووات:

الشريحة السابعة من 0 لأكثر من ألف كيلووات: 165 قرشا.

 

أسعار الكهرباء

أسعار الكهرباء

أسعار الكهرباء

أسعار الكهرباء

أسعار الكهرباء

أسعار الكهرباء

أسعار الكهرباء

أسعار الكهرباء

أسعار الكهرباء

أسعار الكهرباء

أسعار الكهرباء

أسعار الكهرباء

أسعار الكهرباء

أسعار الكهرباء

أسعار الكهرباء

أسعار الكهرباء

أسعار الكهرباء
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