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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

تأجير الأرحام بين الرفض والتأييد.. قضية شائكة تثير الجدل في دراما رمضان

تأجير الأرحام
تأجير الأرحام

أثار مسلسل "صلة رحم" الجدل بتطرقه إلى إحدى القضايا الشائكة، وهي عملية تأجير الأرحام، حيث تعرض الزوجين لحادث سير على إثرها تعرضت الزوجة لاستئصال الرحم، والعديد من الأعمال الدرامية والتلفزيونية والسينمائية بدأت تناقش إشكالية استئجار الأرحام الذي تدخلت فيه الكثير من الدول الأوربية خلال الفترة الماضية.

من جانبه، علق الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر ومفتي الديار المصرية السابق، على سؤال لسيدة حول حكم تأجير الأرحام وتجميد البويضات".

تأجيرالأرحام

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على مدار أيام شهر رمضان 2024، الأحد: "عندنا تأجير الأرحام حرام لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب، واختلاط الأنساب عندنا ممنوع ومن أجل ذلك حرم الزنا، لأنه يؤثر في مشكلات لا حل لها في قضية الميراث، ويؤثر في مشكلات لا حل لها في قضية الحل والحرمة في الزواج، وتأجير الأرحام بيكون فيه مسألة مادية".

وتابع: "ربنا رسم لنا خريطة الكون، وقال في كتابه: "لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير".

واستكمل: "هذا الترتيب يريدون الخروج منه قسرًا، والخروج القسري قد يكون بأطفال الأنابيب، لكن أطفال الأنابيب أهون لأنها في مكان تلتقي فيه البويضة بالحيوان المنوي ويتم زرعه في نفس رحم السيدة فيما بعد، أما تأجير الأرحام فقضية منعتها المجامع الفقهية الكبيرة ودور الإفتاء، لما يترتب عليها ما لا يواءم هيكل الأحكام الشرعية المتبقية".
وعن تحديد نوع الجنين، أكد جمعة أنه حلال، مشيرا أنه كان قديما يتم ذلك باستخدام أنواع طعام معينة لتحفيز إنجاب الذكور، أو التركيز على شهر معين لمحاولة اختيار نوع الجنين، مؤكدا أن هذا لا شيء فيه، موضحا أن الله غالب على أمره ومراد الله في النهاية سوف يحدث.

في هذا الصدد، وصف البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان،  تأجير الأرحام بـ المؤسف، والذى اعتبره "تسويقا تجاريا" لجسم الإنسان، ودعا المجتمع الدولي إلى الالتزام بحظر هذه الممارسة عالميا، حسبما قال موقع الفاتيكان نيوز.

تأجير الأرحام من أجل الولادة

وقال بابا الفاتيكان إن الطريق إلى السلام يتطلب احترام الحياة، حياة الإنسان كافة، بدءاً بحياة الطفل الذى لم يولد في الرحم، والتي لا يمكن قمعها أو تحويلها إلى منتج تجارى،  وبهذا المعنى، فإنني أعتبر هذه الممارسة مؤسفة للعديد من الأسباب منها ما يطلق عليها الأمومة البديلة، وفي رأيه أنها لا تسئ بشكل خطير إلى كرامة المرأة والطفل فحسب، بل تقوم على استغلال حالة الأم من الحاجة المادية.

وتعارض الكنيسة الكاثوليكية هذا الأسلوب من الإنجاب بمساعدة طبية، والمعروف أيضًا باسم تأجير الأرحام، والذي يتكون من زرع جنين في رحم امرأة بديلة، والتي تعطي الطفل للزوجين اللذين يطلبانه بعد الولادة. 

ما حكم تأجير الأرحام وتجميد البويضات؟.. علي جمعة يجيب

دولة تبيح تجارة تأجير الأرحام لـ الأجانب.. ما القصة؟

وفي يونيو 2022، كان البابا الأرجنتيني قد وصف تأجير الأرحام بأنه ممارسة غير إنسانية، وهناك عدد قليل من دول العالم يسمح بذلك، وعندما يفعلون ذلك يكون على أساس "الإيثار"، أي دون الحاجة إلى تعويض مالي، بالإضافة إلى تأجير الأرحام التجاري، أي الذي يحصل فيه البديل على تعويض مالي، مسموح به في بعض الولايات في الولايات المتحدة.

كما انتقد البابا بشدة نظرية النوع الاجتماعي التي اعتبرها خطيرة للغاية، قائلا إن المحاولات التي جرت في العقود الأخيرة لإدخال حقوق جديدة، لا تتوافق تماما مع تلك المحددة أصلا وغير المقبولة دائما.

واستحدثت الأبحاث العلمية أساليب لمعالجة العقم، منها تأجير الأرحام، الذي يعني اللجوء إلى امرأة أخرى لا تعاني من أي مشاكل في الرحم لتحمل بويضات مخصبة من رجل لا تعرفه مقابل مبلغ من المال يتفقان عليه، وبعد 9 أشهر من إتمام عملية التلقيح الصناعي أو ما يعرف بأطفال الأنابيب، تحصل المرأة صاحب الطفل على جنينها.

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تأجير الأرحام من أجل الولادة، وحصرته في زاوية المحرمات، وذلك لما فيه من إفساد معنى الأمومة التي عظمتها الشرائع وناطت بها أحكام وحقوق عديدة، فهذا التعظيم لا يكون من مجرد بويضة أفرزها مبيض امرأة ولقَّحها حيوان منوي من رجل آخر كعملية آلية خالية من المشاعر ومخالفة لأحكام الشرع.

يذكر أن، مجمع البحوث الإسلامية أصدر القرار رقم 1 بجلسته بتاريخ 29/ 3/ 2001م بتحريم تأجير الأرحام، مؤكدًا أنه أمر محرم وممنوع شرعًا.

ما حكم تأجير الأرحام؟

أجمع الفقهاء المعاصرون أثناء بحث مسألة تأجير الأرحام في إحدى ندوات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية على تحريم هذه المسألة للأسباب التالية

- حرمت مسألة تأجير الأرحام بسبب أن هناك طرفًا ثالثًا غير الزوج صاحب النطفة والزوجة صاحبة البويضة، ولا يمكن الجزم مع وجود الطرف الثالث بتحديد الأم الحقيقية لهذا الطفل، فهل الأحق به صاحبة البويضة التي تخلق منها الطفل وحمل كل خصائصها الوراثية؟ أو الأحق به الأم الحاضنة صاحبة الرحم الذي تم فيه نموه وتطوره وتبدله حتى صار جنينًا مكتملًا؟

- كما أن الطفل الذي يأتي بين والدتين لا يدري من أمه على سبيل القطع والتأكد سيعيش ممزقًا بين انتمائه لهذه وانتمائه لتلك، وهذا من الأسباب التي حملت الفقهاء على أن استئجار الأرحام محرم شرعًا.

ويقر الإسلام لعملية الإنجاب بخصوصية فطرها الله عليها وعرفها الناس على مدار آلاف السنوات، فلا يجوز إضفاء صبغة تجارية عليها، لأنها ليست عملية بيع وشراء، وإنما عملية إنسانية قائمة على المودة والرحمة، بحسب تصريحات الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، مضيفا أن عملية تأجير الأرحام حرام شرعا ولا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال اللجوء إلى مثل هذه الأساليب، للخروج على حكم الله في جعل من يشاء عقيما، موضحا أن حكم المرأة التي تقبل بتأجير رحمها هو الوقوع في كبيرة الزنا التي نهانا الله عنها في كتابه العزيز.

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