بسام راضي: برلمان البحر المتوسط يوافق بالإجماع على منح الرئيس السيسي جائزة بطل السلام

كشف السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا، تفاصيل فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بجائزة بطل السلام لعام 2024 من برلمان البحر الأبيض المتوسط.

وقال بسام راضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، إن سكرتير عام برلمان البحر المتوسط أبلغني بمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي جائزة بطل السلام لعام 2024، لافتا أنه جرت الموافقة على منح الرئيس عبدالفتاح السيسي هذه الجائزة، بالإجماع.

وأشار السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا، إلى أن منح الرئيس السيسي هذه الجائزة؛ نظرا لجهوده لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفي تأمين إطلاق سراح الرهائن.

ونوه بأن سكرتير عام برلمان البحر المتوسط، أكد أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدعو دائما إلى السلام والتعاون.

وأكد السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، أن برلمان البحر المتوسط يلعب دروا في مكافحة الإرهاب والتطرف.