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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشأن غزة.. فرنسا تجهز مشروع قرار لتقديمه إلى مجلس الأمن

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

قال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، اليوم الإثنين، إن باريس تعتزم تقديم مشروع قرار بشأن الشرق الأوسط، إلى مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشدد مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، على أن الوضع اليوم في غزة كارثي، حسبما ذكرت وكالة أنباء “تاس” الروسية.

وأوضح ريفيير "أن فرنسا مقتنعة بأن مجلس الأمن يجب أن يفي بالتزاماته بموجب القرارات الإنسانية، مضيفا: "لهذا السبب ستقدم فرنسا اليوم مشروع قرار شامل".

ونوه بأن المسودة ستتطرق إلى “القضايا العاجلة”، وستتحدث عن وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في القطاع، أن حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وصلت إلى 32782.

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