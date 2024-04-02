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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نقيب الزراعيين: رؤية الرئيس الثاقبة والمشروعات بعهده وفرت على مصر الكثير

السيسي
السيسي

كشف الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، عن حجم الطفرة في الزراعة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى أهمية قصوى للأمن الغذائي مما أنعكس على المواطن المصري.

وأكد نقيب الزراعيين، خلال فيلم تسجيلي «10 سنوات من الإنجازات حكاية قائد ومسيرة وطن» عبر برنامج على مسئوليتي، للإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة صدى البلد، أن هذه المشروعات أتاحت العديد من فرص العمل للمواطنين لا سيما المهندسين الزراعيين، مضيفا أن رؤية الرئيس الثاقبة والمشروعات التي تم تنفيذها وفرت على مصر الكثير سواء خلال جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية أو حتى العدوان على قطاع غزة.

وأضاف الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن هذه المشروعات أتت بثمارها على الأمن الغذائي مما ساهم في إنتاج وفير بواقع 26 مليون طن انعكس على المواطن ووفرت إتاحة من الإنتاج الزراعي، فضلا عن التوسع في محصول القمح بإضافة مساحات جديدة بـ500 ألف فدان للرقعة الزراعية، مؤكدا أن الرئيس السيسي يبذل مجهودات كثيرة وندعم ونقف خلف الرئيس السيسي خلال السنوات المقبلة.

 

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