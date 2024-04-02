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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس الغردقة يشرف على أعمال تطوير البنية التحتية في الطريق الرئيسي للأحياء

صورة موضوعية
صورة موضوعية

شهد اليوم  اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، جولة تفقدية ميدانية لمتابعة تقدم أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الرئيسي المؤدي إلى الأحياء السكنية بالمدينة. وأكد خلال الجولة على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى تحقيق التوقيتات المحددة للإنجاز، وذلك بهدف توفير بيئة مرورية آمنة ومريحة للمواطنين.

وقدم اللواء حماية الشكر لفرق العمل المشاركة في هذه الأعمال، مشددا على ضرورة تعزيز الجهود لتحقيق أعلى مستويات الخدمة والرضا لدى السكان. وتابع أيضاً أعمال تحسين وتطوير المركز التكنولوجي بحي شمال، معبرا عن حرصه على توفير بيئة مناسبة لتقديم الخدمات بكفاءة عالية وبأقصر وقت ممكن.

هذا، وأكد رئيس المدينة على أهمية تطوير الكوادر البشرية المشاركة في هذه الأعمال من خلال تقديم الدورات التدريبية وتحفيزهم لتحقيق أعلى مستويات الأداء.

من جانبه، أشار اللواء أحمد مهدي، رئيس حي شمال الغردقة، إلى أهمية هذه الأعمال في تحسين البنية التحتية بالمدينة، مؤكدا على التعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح هذه الجهود التطويرية.

تطوير الكوادر البشرية تطوير المركز التكنولوجي رئيس مدينة الغردقة رئيس المدينة لواء ياسر محمد حماية حي شمال حى شمال الغردقة

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