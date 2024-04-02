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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتـ ل موظفين أجانب في منظمة خيرية بضربة إسرائيلية وسط غزة

مقتل موظفين أجانب
مقتل موظفين أجانب في منظمة خيرية بضربة إسرائيلية وسط غزة

أفادت "حماس" في وقت متأخر من مساء الإثنين، بأن عددا من الأجانب وفلسطينيا قتلوا في ضربة إسرائيلية بدير البلح وسط غزة.

وذكر المكتب الإعلامي للحركة، فإن خمسة موظفين على الأقل من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية، قتلوا في الضربة الإسرائيلية.

ومن بين القتلى أشخاص من بولندا وأستراليا ومواطنا بريطانيا، بالإضافة إلى فلسطيني أيضا.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان: "في أعقاب التقارير المتعلقة بموظفي (وورلد سنترال كيتشن) في غزة اليوم، يجري الجيش مراجعة شاملة على أعلى المستويات لفهم ظروف هذا الحادث المأساوي".

وأضاف البيان: "يبذل الجيش الإسرائيلي جهودا مكثفة لتمكين التوصيل الآمن للمساعدات الإنسانية، ويعمل بشكل وثيق مع المنظمة في جهودهم الحيوية لتوفير الغذاء والمساعدات الإنسانية لشعب غزة".

وبدأت الحرب في غزة بعد أن هاجم مسلحون من حماس بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر، وهو ما تشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أنه تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.

وردت إسرائيل بفرض حصار كامل على غزة، ثم شنت هجوما جويا وبريا أدى إلى مقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني، بحسب السلطات الصحية في القطاع.

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