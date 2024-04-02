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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمال علام حذر مسئولي بيراميدز من ضيق الوقت للرد بخصوص أزمة رمضان صبحي

رمضان صبحي
رمضان صبحي

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أنه حزين للأزمة الخاصة بـ رمضان صبحي لاعب بيراميدز، متمنيًا خروجه من هذا المأزق، وأن يتجاوز هذه المشكلة سريعًا، وألا يتم إيقافه عن لعب كرة القدم.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "كان هناك حالة لاعب في المقاصة واعترف بأنها ليست عينته، وأنه كان حاصلا على دواء وخشى من سقوطه في فخ المنشطات.. واللاعب وقتها قام بالاعتماد على عينة أحد العمال وثبت إيجابية العينة، وبسبب هذا التلاعب تم ايقافه عامين".

وأضاف: "جمال علام حذر مسئولي بيراميدز من وجود وقت قليل أمام النادي للرد على عينة رمضان صبحي، ولكن هل سيقومون بقضاء حياتهم في المحاكم، رغم الاعتراف بخطأ رئيس اتحاد الكرة، ولكن أيضا نريد رؤية الخطابات الواردة، كل طرف يقول كلام مختلف".

وتابع: "هناك لاعبين كثيرين كانت تتناول الترامادول في وقت سابق، وهناك لاعبين تحصل على مكملات يصل سعرها لـ10 الاف جنيه، واتمنى ان يتم التكاتف لحل أزمة رمضان صبحي".

وواصل: "اقامة لقاء القمة في السعودية تجربة جيدة ولها مكاسب كبيرة، وفي نهائي الكأس الزمالك قدم مستوى جيد مع المدرب جوزيه جوميز، والفريق الأبيض حتى الآن لم يصل للمستوى الجيد، والحكم البرازيلي لم يظلم الزمالك".

وزاد: "النسبة متكافئة بين الأهلي والزمالك في الفوز خلال القمة القادمة، وعبدالله السعيد لاعب كبير ودائما يصنع "الرتم" مع عودة زيزو أيضا للفريق، والفترة المقبلة سوف يتطور أداء الفريق بشكل أفضل".

وتابع: "فرحة لاعبي الزمالك الكبيرة بعد الفوز على فيوتشر، جاء بسبب النتائج الأخيرة ورغبتهم في تحقيق المكسب، في البداية كنت أشعر بـ"افورة" في ظل مستوى فيوتشر، لكن بعد ذلك فسرت الأمر على رغبة اللاعبين في تحقيق مكسب بعد النتائج الأخيرة".

وأشار إلى أن فيوتشر لديه لاعبين مميزين ومن أفضل 4 فرق في مصر، ولكن المدرب تامر مصطفى يحتاج لفريق في وسط الدوري، مثلما كان مع إنبي.

وتابع: "هناك لاعبين جيدين في الزمالك منهم محمد شحاتة الذي اعتبره مستقبل الفريق، وأحمد حمدي من العناصر الجيدة وقادر على إيصال زملائه للمرمى كثيرا".

رمضان صبحي المقاصة بيراميدز مكملات لقاء القمة في السعودية

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