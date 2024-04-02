بعد تصريحاتها النارية.. ريم البارودي عن ريهام سعيد: ماذا تعرف عن «الأيكوس»

أطلقت ريم البارودي عدة من تصريحات نارية مع الإعلامية بسمة وهبة حيث شنت هجوما شرسا على الإعلامية ريهام سعيد.

وقالت الفنانة ريم البارودي إنّ الإعلامية ريهام سعيد قامت بالغدر بها أثناء تصوير حلقة برنامجها «صبايا» .

ريم البارودي وريهام سعيد

وأضافت ريم البارودي: "صورتني وأنا بدخن أيكوس، والمصحف الشريف ما كنت أعرف إني بتصور، ليه؟! انا يوسف شاهين؟! فالتدخين ممنوع في أثناء تصوير المشاهد".

وتابعت ريم البارودي: "مصحف ربنا في شنطتي على طول، والمصحف أنا اتغدر بيا، أنا مش جديدة في الكاميرات، وفي كاميرا صورتني وأنا بنادي على المساعدين بتوعي وبقول يا فلان ويا فلان هاتوا الأيكوس، ولما وقفت الحلقة شربت الأيكوس، وهدأت شوية بس عرفت نيتها لأن اللي في القلوب باين على الوشوش، وهي ضدي، والحب والكره والحقد باين، وكملنا الحلقة".

فى سياق هذا ماذا تعرف عن الأيكوس ؟

ريم البارودي

الايكوس هو نظام تدخين يعتمد على تسخين الأعشاب أو النكهات بدلاً من حرقها، يستخدم الايكوس جهازًا إلكترونيًا يسمى "ايكوس ديفايس" لتسخين عصي الايكوس (التي تحتوي على مادة التبغ أو النكهات) بدرجة حرارة منخفضة نسبيًا، مما يولد بخارًا يمكن استنشاقه. يتميز الايكوس بأنه لا يحترق المواد الكيميائية بنفس الطريقة التي يحدث بها حرق السجائر التقليدية بحسب ما نشره موقع WEBMD.

الفرق بين الايكوس والسجائر التقليدية

الفرق بين الايكوس والسجائر التقليدية، فإن الفارق الرئيسي يكمن في طريقة التدخين. حيث تعتمد السجائر التقليدية على حرق التبغ، مما ينتج عنه دخان يحتوي على مواد كيميائية سامة تمتصها الرئتين عند استنشاقها. بالمقابل، يستخدم الايكوس تسخين الأعشاب بدلاً من حرقها، مما يقلل بشكل كبير من الإنتاجية للمواد الكيميائية الضارة التي توجد في الدخان التقليدي.

ريم البارودي وريهام سعيد

فيما يتعلق بالضرر الصحي، هناك دراسات وأبحاث مستمرة لتقييم تأثير الايكوس على الصحة. ومع ذلك، تشير بعض الأبحاث الأولية إلى أن استخدام الايكوس قد يكون أقل ضررًا من التدخين التقليدي. يعزى ذلك إلى التقليل من تعرض المستخدم للمواد الكيميائية الضارة المتولدة عند حرق التبغ. ومع ذلك، يجب مراعاة أن استخدام الايكوس لا يعتبر خاليًا من المخاطر، ولا يوصى به لغير المدخنين أو الأشخاص الذين لم يتعرضوا للتدخين بالفعل.

ريم البارودي

مع ذلك، يجب الإشارة إلى أنه بغض النظر عن الطريقة التي يتم بها التدخين، فإنه من الأفضل تجنب التدخين بشكل عام للحفاظ على صحة جيدة.