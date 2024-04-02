حزب الله اللبناني: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال في موقع المالكية بالصواريخ

أعلن حزب الله اللبناني، استهداف تجمعا لجنود الاحتلال في موقع المالكية بالصواريخ، وتحقيق إصابة مباشرة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله في لبنان، أنه استهدف فريقاً فنياً للاحتلال الإسرائيلي أثناء قيامه بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع البغدادي ‏بقذائف المدفعية وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة.‏

وقال حزب الله عبر قناته على تليجرام إنه استهدف أيضا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة.

وأضاف أنه استهدف للمرة ‏الثانية موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه ‏إصابة ‏مباشرة، كما استهدف مقر قيادة ‏كتيبة ليمان المستحدث بقذائف المدفعية.‏