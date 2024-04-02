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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حزب الله اللبناني: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال في موقع المالكية بالصواريخ

صدى البلد

أعلن حزب الله اللبناني، استهداف تجمعا لجنود الاحتلال في موقع المالكية بالصواريخ، وتحقيق إصابة مباشرة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

حزب الله يعلن استهداف 4 مواقع عسكرية إسرائيلية على حدود لبنان

حزب الله: استهدفنا موقع المالكية بصواريخ بركان وحققنا إصابة مباشرة

 

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله في لبنان، أنه استهدف فريقاً فنياً للاحتلال الإسرائيلي أثناء قيامه بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع البغدادي ‏بقذائف المدفعية وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة.‏

 

وقال حزب الله عبر قناته على تليجرام إنه استهدف أيضا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة.

 

وأضاف أنه استهدف للمرة ‏الثانية موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه ‏إصابة ‏مباشرة، كما استهدف مقر قيادة ‏كتيبة ليمان المستحدث بقذائف المدفعية.‏

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