حزب الله يعلن استهداف 4 مواقع عسكرية إسرائيلية على حدود لبنان

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الاثنين، أنه استهدف فريقاً فنياً للاحتلال الإسرائيلي اثناء قيامه بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع البغدادي بقذائف المدفعية واوقعوا فيه إصابات مؤكدة.
وقال حزب الله عبر قناته على تليجرام إنه استهدف أيضا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وأضاف أنه استهدف للمرة الثانية موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة، كما استهدف مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث بقذائف المدفعية.