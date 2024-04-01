حزب الله يعلن استهداف 4 مواقع عسكرية إسرائيلية على حدود لبنان

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الاثنين، أنه استهدف فريقاً فنياً للاحتلال الإسرائيلي اثناء قيامه بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع البغدادي ‏بقذائف المدفعية واوقعوا فيه إصابات مؤكدة.‏

وقال حزب الله عبر قناته على تليجرام إنه استهدف أيضا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة.

وأضاف أنه استهدف للمرة ‏الثانية موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه ‏إصابة ‏مباشرة، كما استهدف مقر قيادة ‏كتيبة ليمان المستحدث بقذائف المدفعية.‏