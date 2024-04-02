حزب الاتحاد: ولاية الرئيس السيسي الجديدة امتداد لـ10 سنوات من الإنجازات

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إنه مع بداية الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، هناك إيمان مترسخ بداخلنا جميعًا، بأن الـ 6 سنوات المقبلة، سوف تكون امتدادًا لـ 10 سنوات من الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على جميع المستويات وبمختلف القطاعات، موجها التهنئة للرئيس السيسي بعد أداءه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، رئيسا لمصر لفترة جديدة مليئة تبدأ مصر معها مرحلة أخرى من التحديات التي تواجهها إدارة حكيمة يتمتع بها الرئيس السيسي.

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن العشر سنوات الماضية تكشف حجم العبء الذي تحملته الدولة والشعب المصري لإعادة إحياء دولة المؤسسات ووضع مصر على طريق التنمية؛ من أجل بناء الجمهورية، التي لطالما كانت حلمًا للمصريين، مشيرًا إلى أن هذا الحلم لم يكن ليتحقق لولا مجموعة من المشروعات القومية الضخمة، والتي تبنتها القيادة السياسية خلال الـ 10 سنوات الماضية، والتي مهدت الطريق لدولة عصرية حديثة.

ونوه رئيس حزب الاتحاد، بأن مصر المولى العصرية الحديثة، تميزت بامتلاكها القدرات الشاملة، على المستوى العسكري، والذي جعلها منبرًا للسلام، وعلى المستوى والاقتصادي، والذي جعلها تمتص أي صدمات خارجية بقدر الإمكان، وعلى المستوى الاجتماعي، من خلال مظلة حماية للأكثر احتياجا، وعلى المستوى السياسي، من خلال حوار وطني يجمع كل أطياف المجتمع المصري وتوجهاته المختلفة.

وثمن المستشار رضا صقر، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مجلس النواب، والتي تحدث فيها بوضوح معتاد وبصراحة مطلقة للشعب المصري، حيث عرض التحديات بشفافية وأعطى رسالة طمأنينة حول مستقبل مصر، والذي يضمنه توفيق الله ثم العمل والصبر.