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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السفير الفرنسي يشيد بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر

السفير الفرنسي يشيد
السفير الفرنسي يشيد بمستشفى الكرنك الدولي بالاقصر

السفير الفرنسي" ايريك شوفاليه" يشيد بمستشفى الكرنك الدولي ومهارة الفريق الطبي به علي هامش زيارته الرسمية الأولى لمحافظة الأقصر.

حيث تفقد السفير "شوفاليه " اهم الأقسام والأجنحة الفندقية بمستشفي الكرنك الدولي للاطمئنان على الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين الفرنسيين خلال سياحتهم في محافظة الأقصر ضمن خطة السياحة العلاجية لهم من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وداخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية.

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جدير بالذكر أن السفير كان قد طلب مسبقا بإدراج زيارته لأحد منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية للسياحة العلاجية ضمن زيارته السياحية الأولي بالمحافظة.

كما تفقد أيضا أحد المواطنين الفرنسيين الذي يتلقي الرعاية الصحية بجناح الرعاية المركز الجديد بالمستشفى.

وأعرب "ايريك " خلالها عن امتنانه الشديد لمهارة الفريق الطبي وامانتهم في تقديم وبذل كل الجهد من أجل المرضي.


هذا وقد رافق  السفير دكتور "احمد البرعي "مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر معرباً بأنه قد 
شرفنا بزيارة  السفير الفرنسي لمستشفي الكرنك الدولي بالأقصر ، واشادته بمهارة الأطباء وبذل ما في وسعهم من أجل المرضي بكل أمانة وثقتهم البالغة في الخدمة الصحية المقدمة للجالية الفرنسية بالأقصر بعدما شاهدوا انعكاس رؤية مصر المستقبلية في المنظومة الصحية الجديدة.

فيما سجل السفير ايضا إشادته المكتوبة  ومحواها

"انا ممتن جدا و مبهور بهذه المستشفي و فريق العمل المتميز  "
شكرا جدا .
ايريك شوفاليه
السفير الفرنسي

هذا و قد رافق الزيارة ايضا القنصل الفخري "ماري كرستين" من القنصلية الفرنسية .

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