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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حادث خطير.. جيش الاحتلال يقدم التعازي بعد غارته على موظفي الإغاثة في غزة

غارة على موظفي الإغاثة
غارة على موظفي الإغاثة في غزة

أعلن  جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه قدم التعازي لمؤسس وورلد كيتشن بعد غارة قتلت 7 من موظفيه.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، في بيان فيديو باللغة الإنجليزية، إنه تحدث إلى مؤسس وورلد سنترال كيتشن، للتعبير عن تعازيه بعد ضربة الليلة الماضية في قطاع غزة التي أسفرت عن مقتل سبعة أعضاء من منظمة الإغاثة.

وقال هاجاري: "الليلة الماضية، وقع حادث في غزة أدى إلى الوفاة المأساوية لموظفي "وورلد سنترال كيتشن" أثناء أدائهم مهمتهم الحيوية المتمثلة في جلب الطعام إلى المحتاجين".

وتابع: "بصفتنا جيشا محترفا ملتزما بالقانون الدولي، نحن ملتزمون بالتحقيق في  عملياتنا بدقة وشفافية".

وأضاف: "لقد تحدثت للتو إلى مؤسس وورلد سنترال كيتشن، خوسيه أندرس، وأعربت عن أعمق تعازي جيش الدفاع الإسرائيلي لعائلات الضحايا وعائلة وورلد سنترال كيتشن بأكملها".

واستطرد هاجاري قائلا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعرب عن "حزنه الصادق لدولنا المتحالفة التي كانت تفعل ولا تزال تفعل الكثير لمساعدة المحتاجين".

وأكد: "لقد كنا نراجع الحادث على أعلى المستويات لفهم ظروف ما حدث وكيف حدث".

وأوضح هاجاري أن آلية تقييم الأركان العامة لتقصي الحقائق التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي - وهي هيئة عسكرية مستقلة مسئولة عن التحقيق في الحوادث غير العادية وسط الحرب - ستحقق فيما أسماه "حادثا خطيرا".

وتابع: "سيساعدنا ذلك في تقليل خطر حدوث مثل هذا الحدث مرة أخرى".

وزعم أنه "على مدى الأشهر القليلة الماضية، كان الحيش الإسرائيلي يعمل عن كثب مع المطبخ المركزي العالمي لمساعدتهم في الوفاء بمهمتهم النبيلة المتمثلة في المساعدة في جلب الغذاء والمساعدات الإنسانية لسكان غزة"؛ مشيرا إلى أن المنظمة كانت من أوائل المنظمات غير الحكومية بعد هجوم 7 أكتوبر.

وأكد أن: "عمل وورلد سنترال كيتشن أمر بالغ الأهمية؛ إنهم في الخطوط الأمامية للبشرية"؛ متعهدا بأنه: "سنصل إلى حقيقة هذا وسنشارك النتائج التي توصلنا إليها بشفافية".

وقد أعلنت منظمة "وورلد سنترال كيتشن"، في وقت سابق من اليوم، الثلاثاء، أن غارة جوية إسرائيلية قتلت 7 من موظفيها في قطاع غزة، بالرغم من تنسيق التحركات مع الجيش الإسرائيلي، وأعلنت وقف عملها في المنطقة، على أن يتم اتخاذ قرارات بشأن العمليات المستقبلية.

وأوضحت المنظمة، في بيان صحفي، أن "فريقنا كان يتنقل في سيارتين مصفحتين تحملان شعار المنظمة في منطقة بعيدة عن مناطق الصراع"، مضيفة أن الحادث بمثابة "هجوم على جميع المنظمات الإنسانية" في وقت يشهد استخدام الطعام كسلاح حرب.

وأشارت إلى أن "القافلة أصيبت عندما كانت تغادر مستودعاً في مدينة دير البلح (وسط غزة)، حيث جرى تفريغ أكثر من 100 طن مساعدات غذائية إنسانية جاءت عبر الممر البحري".

وذكرت المنظمة أن الضحايا يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا، إضافة إلى شخص يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية، وفلسطينياً، فيما عبّرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، الثلاثاء، عن بالغ القلق إزاء الضربة الجوية التي قتلت عمال الإغاثة في غزة، داعية، عبر منصة "إكس"، إسرائيل، إلى "التحقيق سريعاً" في الضربة التي أودت بحياتهم.

ولاحقا، أعلنت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية، التي تتخذ مقرا في الولايات المتحدة، "تعليق عملياتها في المنطقة".

وشاركت المنظمة بشكل نشط منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة في 7 أكتوبر، في عمليات الإغاثة ولا سيما بتوزيع وجبات غذائية على سكان القطاع المهدد بالمجاعة.

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