أحمد سامي يعلن قائمة سموحة لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا علي ملعب استاد الإسماعيلية ضمن لقاءات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.



وضمت قائمة سموحة لمواجهة الإسماعيلي الهاني سليمان ، حسين تيمور ، محمد مغربي ، بركات حجاج ، محمد أشرف ، ميدو مصطفى ،جاستیس ارثر ، طارق علاء ،أحمد خالد ،عبد الرحمن عامر، حسام جريشة ، بن قسو ، مصطفى البدري إسلام جابر ، أبو بكر ليادي ، عمرو قلاوة ، حسام حسن ، الحبيب أحمد ، فادي فريد جونيور أجايي ، محمد كناريا ، لحسن دهدوه .



ويحتل سموحة المركز السابع بجدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة.