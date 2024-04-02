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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تيك توك دليلك المتكامل للسفر والاحتفال بعيد الفطر المبارك

صدى البلد

مع قرب انتهاء شهر رمضان، نفكر في قضاء عطلة عيد الفطر المبارك واختيار أفضل أماكن السفر خلال هذا الموسم، حيث تمثل عطلة العيد أفضل وقت للاستمتاع بالإجازة مع العائلة والأصدقاء. وتتضمن الاختيارات العديد من الوجهات داخل مصر وخارجها، خاصة الشواطئ والاستمتاع بالبحر والشمس، والمناظر الطبيعية الخلابة، أو الحدائق للاستمتاع بالخضرة، أو مطاعم مختلفة وجديدة، أو معالم تاريخية وغيرها.

 

وتمثل تيك توك وجهتك الرئيسية للبحث عن أروع أماكن السفر والاحتفال هذا الموسم، من خلال هاشتاجات "#WhereToVisit" و"#TravelTikTok" و"#EidMubarak" لتسهيل البحث عن الأماكن المتميزة التي يمكنك زيارتها أثناء عطلة العيد، كما يوجد فيديوهات لصناع المحتوى يشاركون فيها اقتراحاتهم لزيارة أماكن مختلفة بأقل تكلفة. ليس هذا فحسب، بل تشجع تيك توك الجميع على مشاركة تجاربهم واقتراحاتهم وتوصياتهم فيما يتعلق بالسفر والتجول والأنشطة التي يمكن القيام بها في الأماكن المختلفة.

 

ولأن اختيارات السفر متعددة ويجب علينا القيام بالاختيار الصحيح، أطلقت تيك توك العديد من الأدوات والفيديوهات التي تساعدك في اختيار أنسب أماكن السفر. لقد أصبحت المنصة جزءاً أساسياً من الحياة اليومية لأفراد مجتمعها بفضل ما يقدمه هذا المجتمع من إبداع لصناع المحتوي، وإضافة لمسة من الترفيه والبهجة والتعلم.

ولا يقتصر دور تيك توك على دعم أفراد مجتمعها، بل أصبحت أيضاً منصة تسهم في تقديم نصائح وتوجيهات تجعل تجربة السفر أكثر متعة وإثارة. وتتضمن المنصة أيضًا خاصية البث المباشر LIVE خلال شهر رمضان، والتي تضم أقسامًا مختلفة تلبي جميع الأذواق، منها البث المباشر للمحتوى الخاص بنمط بالحياة والسفر تحت عنوان "رمضانياتي"ويقدم توصيات لأفضل أماكن الإفطار والسحور وتقاليد التجمعات العائلية في رمضان، ووجهات عطلة عيد الفطر المبارك، ويُعرض يومياَ لمدة ساعة. فمن خلال خاصية البث المباشر، يمكن لمجتمع تيك توك التفاعل مع صناع المحتوى مباشرة وطرح الأسئلة وتبادل الأفكار والتجارب.

 

كما تضم منصة تيك توك العديد من صناع المحتوى المهتمين بالسفر، ومن بينهم عبد الرحمن على (@livingthedash_)ويصل عدد متابعيه إلى 560 ألف متابع، ومن خلال محتواه، يستعرض الاماكن الجديدة التي يمكن زيارتها داخل وخارج مصر باسعار مناسبة، أما مصطفى رعد (@travelwithraad) الذي يبلغ عدد متابعيه أكثر من 485 ألف متابع، يقدم نصائح حول أجمل الأماكن التي يمكن زيارتها داخل مصر، من أماكن حضارية وفرعونية ويقدم محتوى مفيدًا وشيقًا لمتابعيه. وتقوم مروة (@marwa_travelcodes)، التي يبلغ عدد متابعيها إلى أكثر من 165 ألف متابع، بأستعراض وجهة نظرها حول أماكن جديدة يمكن زيارتها خلال شهر رمضان والعيد، كما تقدم نصائح مهمة للسفر.

 

لقد أصبحت تيك توك منصة متكاملة للترفيه والتعلم وتبادل الخبرات والتجارب، خاصة تجارب السفر، والتي يمكن لمجتمع المنصة الاستفادة منها بشكل كبير في تحديد وجهتهم القادمة والميزانية المقترحة للسفر، والتعرف على أسعار الفنادق والمواصلات وأماكن الترفيه وتناول الطعام في الوجهة التي قرروا الذهاب إليها، وغيرها من المعلومات التي تفيدهم في الاستعداد لقضاء إجازة عيد لا تُنسى مع الأهل والأصدقاء.

 

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