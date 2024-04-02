اعتراف أمريكي: ما يدخل غزة من مساعدات لا يكفي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن إن الخطوات التي تتخذها إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة غير كافية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأضاف الوزير الأمريكي في لقائه مع نظيره الفرنسي، أن الامر يستدعي وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات والإفراج عن الرهائن وهي أفضل الخطوات المقبلة.

وذكر أنه يجب إقامة دولة فلسطينية مع ضمانات لإسرائيل.

بينما قال وزير الخارجية الفرنسي إنه يجب احترام مضمون قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن غزة.

وذكر وزير الخارجية الفرنسي أن الطريق للحل السياسي هو وقف إطلاق النار وضمان أمن الجانبين.

ولفت الى انهم سيواصلون التشاور مع أعضاء مجلس الأمن ودول المنطقة للتوصل لتوافق أوسع للخروج من الأزمة.