حماس: الوسطاء لم يقدموا للحركة مقترحات جديدة



أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي أن الوسطاء لم يقدموا للحركة مقترحات جديدة لكن هم على اتصال مباشر معنا في القاهرة والدوحة.

وقال في تصريحات لوكالة "صفا" : إن لم تكن المقترحات الجديدة متضمنة إجابات حقيقية تشكل أساسًا لفرصة اتفاق فإنها تبقى مضيعة للوقت.

وأضاف : الأصل أن يأتي العدو بإجابات فيما يتعلق بملفات عودة النازحين ووقف إطلاق النار والانسحاب والإغاثة وإعادة الإعمار.

وتابع :العدو يراوغ ولا يقدم أي مقترحات بالملفات الأساسية ويريد صفقة أسرى فقط، لكن المقاومة تصر على كل الملفات.

وأشار إلى أن حماس أبلغت الوسطاء أنه في حال قدّم العدو مقترحات تزيل كل العوائق أمام عودة النازحين إلى منازلهم في شمالي قطاع غزة وتقديم الإغاثة الإنسانية المناسبة وانسحاب قوات الاحتلال ووقف إطلاق النار فإن هناك متسعًا لعقد صفقة أسرى، وستقدم الحركة مرونة في هذا الملف، وغير ذلك لا يمكن.

واكمل " لا يوجد ملف من الملفات عليه اتفاق، والعدو يضع عوائق أمامها، لكن في النهاية سيرضخ ويتراجع في ملفات.

وأتم" البيئة العامة الداخلية والخارجية تضيف عوامل ضغط لصالح موقف المقاومة وليس موقف العدو.