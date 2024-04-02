إيجاس تنظم مهرجانا رياضيا خلال شهر رمضان

أقامت الشركة القابضة للغازات "إيجاس"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية ، المهرجان الرياضي ٢٠٢٤ للشركة تحت رعاية المهندس يس محمد أحمد يس، العضو المنتدب التنفيذي، وراندة صبرة مساعد نائب رئيس الشركة والمشرف على الشئون الادارية، وتضمن المهرجان تكريم ابناء العاملين المتفوقين رياضياً وختام الدورة الرمضانية للعاملين بالشركة بحضور ضيوف الشركة.

وبدأ المهرجان بمباراة تحديد المركز الثالث و الرابع ثم مباراة ودية لرواد ايجاس ثم مباراة نهائي الدورة الرمضانية و التي تنافس فيها كل من فريق المالية و فريق الانتاج على كأس البطولة و الذي كان من نصيب فريق المالية ثم تكريم ابناء العاملين المتفوقين رياضياً في جو يسوده الود بحضور أسر العاملين.

وحصد جوائز الدورة الرمضانية كل من :

أحسن اداري - شريف السعدني فريق المشروعات

أحسن لاعب - كريم محمد فريق المالية

أحسن حارس مرمى - محمد السيد فريق النقل

هداف البطولة - احمد عبد السميع فريق النقل

المركز الثالث - فريق الصيانة

المركز الثاني - فريق الانتاج

المركز الاول و كأس البطولة - فريق المالية للعام الثاني على التوالي

وتم تكريم رندا صبره - مساعد نائب رئيس الشركة و المشرف على الشئون الادارية ضمن فعاليات المهرجان.