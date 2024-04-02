رئيس وزراء إسبانيا من الأردن: نعترف بالدولة الفلسطينية بحلول يوليو

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال زيارته إلى الأردن، إن الحكومة اليسارية في إسبانيا عازمة على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول يوليو.

وبحسب صحيفة النهار اللبنانية؛ قال سانشيز لمجموعة من الصحفيين الإسبان المرافقين له في جولة تشمل ثلاث دول في الشرق الأوسط: “علينا أن نفكر جديا في القيام بذلك خلال الاشهر الثلاثة المقبلة”.

وكان سانشيز؛ قد قال في 9 مارس إنه سيقترح أن يصوت البرلمان لصالح هذا الاعتراف بحلول نهاية الولاية التشريعية الحالية، أي بحلول منتصف عام 2027.

و في 22 مارس، أصدرت إسبانيا وثلاث دول أخرى، هي ايرلندا ومالطا وسلوفينيا، بيانا مشتركا على هامش قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت فيه إنها “مستعدة للاعتراف بفلسطين” بمجرد توافر ظروف ملائمة لإقامة دولة.