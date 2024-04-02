عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لأثرها في تعزيز السلم.. رسالة علمية توصي بدعم محتوى صفحات الأزهر الرسمية

خلال مناقشة الباحث
خلال مناقشة الباحث في رسالته

ناقش الباحث محمد عبد الباسط محمود، رسالته العلمية؛ لنيل درجة الماجستير في الإعلام، والتي جاءت تحت عنوان "دور مواقع التواصل الاجتماعي للمؤسسات الدينية في تنمية وعي الشباب بمبادئ الأخوة الإنسانية - الأزهر الشريف والفاتيكان نموذجا"، وقد حصل الباحث على درجة الماجستير في الإعلام، عن هذه الرسالة بتقدير ممتاز، وذلك بمعهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية.

سعت هذه الدراسة إلى التعرف على دور مواقع التواصل ‏الاجتماعي ‏‏"الفيسبوك" للمؤسسات الدينية (الأزهر والفاتيكان) في ‏توعية ‏متابعيهم وخاصة ‏الشباب ‏لتنمية ‏وعيهم بمبادئ الأخوة الإنسانية، ومدى تأثير ‏متابعتهم لتلك المواقع في ‏نشر ثقافة الأخوة الإنسانية ومن ثم إحلال السلام ‏المجتمعي ‏والعالمي‏.‏

وتناولت الدراسة بالبحث والتحليل وثيقة الأخوة الإنسانية، تلك الوثيقة الأهم والأبرز في التاريخ الإنساني الحديث، والذي تم توقيعها في عام ‏‏2019 من قبل الأزهر والفاتيكان‎، تحت رعاية مجلس حكماء المسلمين، على أرض دولة الإمارات.

وخلصت الدراسة إلى أن موقع التواصل الاجتماعي "فيسيوك" لمؤسستي الأزهر ‏والفاتيكان يؤديان دورًا مهمًا في توعية الشباب بمبادئ الأخوة الإنسانية، كما أكدت على ‏وجود ثقة لدى الشباب - عينة ‏الدراسة - في تلك الصفحات في إمدادهم بمعلومات حول ‏تلك المبادئ، ‏لافتة إلى أن وجود شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان والمكانة التاريخية للأزهر والفاتيكان ‏عملت على تعزز الثقة لديهم.‏

وأكدت الدراسة على مساهمة صفحتي ‏‏(الفيسبوك) للأزهر والفاتيكان في إزالة ‏التوتر ‏والبلبلة تجاه الأفكار التي تتنافر مع ‏ما يحملونه من ‏أفكار ‏واتجاهات نفسية، وإحداث ‏تأثيرات معرفية وإدراكية إيجابية لدى الشباب المتابعين. ‏

 

وأوصت الدراسة بدعم المحتوى المقدم من خلال الصفحات الرسمية لمؤسستي ‏الأزهر والفاتيكان؛ لعرض ونشر المحتوى الخاص بمبادئ الأخوة الإنسانية والوثيقة التي ‏تؤكد تلك المبادئ، وخاصة المناقشات التي تثري المحتوى وتزيد تفاعل الجمهور مع ‏المحتوى المنشور، من خلال تكثيف النشر وتنويع القوالب الإعلامية المستخدمة ‏وتوظيف وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق أكبر قدر من النتائج والوصول للجمهور؛ خاصة ‏وأن المستهدف من الجمهور يستخدم أحدث الوسائل والتقنيات الاتصالية الحديثة.‏

 

وتأتي هذه الرسالة العلمية تحت إشراف د. ‏جيلان محمود شرف، أستاذ الإذاعة والتليفزيون، بكلية الإعلام وتكنولوجيا ‏الاتصالات جامعة السويس، وأمين الشئون التعليمية بمعهد البحوث والدراسات العربية،  ومناقشة العالم الجليل الأستاذ الدكتور/ نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث ‏الإسلامية، وأستاذ ‏العقيدة والفلسفة جامعة الأزهر.‏ والأستاذ الدكتور/ حسن عماد مكاوي أستاذ الإذاعة والتليفزيون والعميد الأسبق ‏لكلية ‏الإعلام جامعة القاهرة.‏

الماجستير الاعلام مواقع التواصل الاجتماعي الأخوة الإنسانية الأزهر الفاتيكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى بكري يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الحكومة بعد تنصيب السيسي رئيسا

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

مفاجأة.. الأهلي يرفض الحصول على 500 ألف دولار نظير مواجهة الزمالك بالسعودية

اختلس 6 شيكات.. إحالة رئيس مجلس إدارة شركة بترول شهيرة للجنايات| خاص

تنبأ بموته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

لو قبضك 900 جنيه| احصل على نصف مليون جنيه بصورة البطاقة.. سدد على 10 سنوات

30 قرشا إضافية .. أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن

ترشيحاتنا

شاهد.. الضوء الأزرق يغطي وزارة التربية والتعليم بمناسبة اليوم العالمي للتوحد

البيت الأبيض يعلن مصرع مواطن أمريكي في الهجوم الإسرائيلي على موظفي الإغاثة

دار الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر 2024 الإثنين المقبل

طارق فؤاد: أحب ألحن لـ تامر حسني مش لـ عمرو دياب

جيش الاحتلال الإسرائيلي: إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان على الجليل الغربي

تتخطى 100 ألف جنيه.. مي عمر تتعرض لهجوم بسبب سعر إطلالتها الرمضانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتخطى 100 ألف جنيه.. مي عمر تتعرض لهجوم بسبب سعر إطلالتها الرمضانية

طريقة عمل بسكويت الكاكاو والسادة زي المحلات

المداح 4 الحلقة 24 .. رسالة لحمادة هلال تكشف له قصة الجدرية المسحورة

أسهل طرق تنظيف السجاد في المنزل

فيديو

سر جهاز يلازم أحمد رفعت لمدة عام.. ما قصته؟

استكمال الحوار الوطني.. ماذا قال السيسي في أول كلمة بعد تنصيبه رئيسا؟

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

أمن مصر القومي أولوية.. رسائل هامة من السيسي بحفل تنصيبه لفترة رئاسية جديدة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ