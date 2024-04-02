لأثرها في تعزيز السلم.. رسالة علمية توصي بدعم محتوى صفحات الأزهر الرسمية

ناقش الباحث محمد عبد الباسط محمود، رسالته العلمية؛ لنيل درجة الماجستير في الإعلام، والتي جاءت تحت عنوان "دور مواقع التواصل الاجتماعي للمؤسسات الدينية في تنمية وعي الشباب بمبادئ الأخوة الإنسانية - الأزهر الشريف والفاتيكان نموذجا"، وقد حصل الباحث على درجة الماجستير في الإعلام، عن هذه الرسالة بتقدير ممتاز، وذلك بمعهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية.

سعت هذه الدراسة إلى التعرف على دور مواقع التواصل ‏الاجتماعي ‏‏"الفيسبوك" للمؤسسات الدينية (الأزهر والفاتيكان) في ‏توعية ‏متابعيهم وخاصة ‏الشباب ‏لتنمية ‏وعيهم بمبادئ الأخوة الإنسانية، ومدى تأثير ‏متابعتهم لتلك المواقع في ‏نشر ثقافة الأخوة الإنسانية ومن ثم إحلال السلام ‏المجتمعي ‏والعالمي‏.‏

وتناولت الدراسة بالبحث والتحليل وثيقة الأخوة الإنسانية، تلك الوثيقة الأهم والأبرز في التاريخ الإنساني الحديث، والذي تم توقيعها في عام ‏‏2019 من قبل الأزهر والفاتيكان‎، تحت رعاية مجلس حكماء المسلمين، على أرض دولة الإمارات.

وخلصت الدراسة إلى أن موقع التواصل الاجتماعي "فيسيوك" لمؤسستي الأزهر ‏والفاتيكان يؤديان دورًا مهمًا في توعية الشباب بمبادئ الأخوة الإنسانية، كما أكدت على ‏وجود ثقة لدى الشباب - عينة ‏الدراسة - في تلك الصفحات في إمدادهم بمعلومات حول ‏تلك المبادئ، ‏لافتة إلى أن وجود شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان والمكانة التاريخية للأزهر والفاتيكان ‏عملت على تعزز الثقة لديهم.‏

وأكدت الدراسة على مساهمة صفحتي ‏‏(الفيسبوك) للأزهر والفاتيكان في إزالة ‏التوتر ‏والبلبلة تجاه الأفكار التي تتنافر مع ‏ما يحملونه من ‏أفكار ‏واتجاهات نفسية، وإحداث ‏تأثيرات معرفية وإدراكية إيجابية لدى الشباب المتابعين. ‏

وأوصت الدراسة بدعم المحتوى المقدم من خلال الصفحات الرسمية لمؤسستي ‏الأزهر والفاتيكان؛ لعرض ونشر المحتوى الخاص بمبادئ الأخوة الإنسانية والوثيقة التي ‏تؤكد تلك المبادئ، وخاصة المناقشات التي تثري المحتوى وتزيد تفاعل الجمهور مع ‏المحتوى المنشور، من خلال تكثيف النشر وتنويع القوالب الإعلامية المستخدمة ‏وتوظيف وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق أكبر قدر من النتائج والوصول للجمهور؛ خاصة ‏وأن المستهدف من الجمهور يستخدم أحدث الوسائل والتقنيات الاتصالية الحديثة.‏

وتأتي هذه الرسالة العلمية تحت إشراف د. ‏جيلان محمود شرف، أستاذ الإذاعة والتليفزيون، بكلية الإعلام وتكنولوجيا ‏الاتصالات جامعة السويس، وأمين الشئون التعليمية بمعهد البحوث والدراسات العربية، ومناقشة العالم الجليل الأستاذ الدكتور/ نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث ‏الإسلامية، وأستاذ ‏العقيدة والفلسفة جامعة الأزهر.‏ والأستاذ الدكتور/ حسن عماد مكاوي أستاذ الإذاعة والتليفزيون والعميد الأسبق ‏لكلية ‏الإعلام جامعة القاهرة.‏