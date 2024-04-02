ذعر في مباراة كرة السلة.. الإسرائيليون يهربون بعد إطلاق الصواريخ بنهاريا| شاهد

ظهرت حالة من الذعر بين مواطنين إسرائيلين أثناء مشاهدتهم مباراة كرة السلة بعد سماع صوت إطلاق 10 صواريخ تجاه نهاريا التي تستهدف للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي.

وفر المواطنون واللاعبون هاربين من الملعب في حالة ذعر .

وفي وقت سابق من اليوم،أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، أنه قام باستهداف مستعمرة جشرهازيف الإسرائيلية القريبة من نهاريا براجمة من صواريخ ‏الكاتيوشا.‏

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام، إنه دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وردًا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها على بلدة يارين ‏واصابة سيدة فيها، استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:35 مستعمرة جشرهازيف القريبة من نهاريا براجمة من صواريخ ‏الكاتيوشا.‏