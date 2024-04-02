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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

45 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

صدى البلد

أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية في القدس، اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 أن 45 ألف فلسطيني أدوا صلاتي العشاء والتروايح في المسجد الأقصى المبارك، على الرغم من الإجراءات التعسفية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

انتشرت قوات الاحتلال عند أبواب المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة، وفتشت عددا من الشبان، ودققت في هوياتهم أثناء مرورهم من طريق باب حطة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأدى عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى الصلاة عند طريق المجاهدين قرب باب الأسباط، في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المسجد الأقصى العشاء

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