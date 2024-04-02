بالفيديو| محمد رمضان ينفعل على مدير فندق | أنا مصري وخدمت في الجيش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر به النجم محمد رمضان في حالة انفعال شديدة، أثناء حضوره حفل سحور بأحد الفنادق.

وقال محمد رمضان: "السيد مدير الأوتيل أنا عارف إنه غصب عن حضرتك، ليه عايز تقفل الصوت؟ ليه مستقصدينا؟"

وأضاف: "أنا عارف ده أمر وصل لحضرتك، اقفل علشان محمد رمضان موجود، أنا مصري وخدمت في الجيش، عايز أعرف سبب واحد".

وعقب هذا الموقف عاد الصوت وقام محمد رمضان بالغناء على المسرح أثناء ذلك الحفل".

https://vm.tiktok.com/ZMMa4E6G8/

https://vm.tiktok.com/ZMMa4E6G8/

أغنية "الساعات الحلوة ما بتخلصش"

وظهر محمد رمضان في أغنية "الساعات الحلوة ما بتخلصش" مع أنغام، حيث تصدرت الأغنية تريند مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد عرضها بأول أيام شهر رمضان الكريم خاصة لما تحمله من مشاعر الدفء التى تجسد طاقة الحب والترابط بين أفراد الأسرة المصرية.

وحرص رمضان على التعليق على الأغنية، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وكتب "أحلى ساعة .. ساعة ما اجتمعنا أنا وصوت مصر أنغام ومخرجة مصر كاملة ابوذكرى فى إعلان واحد".

لترد عليه أنغام عبر حسابها، وكتبت "أحلى ساعة جمعتنى بنجم مصر no1 محمد رمضان المخرجة الكبيرة كاملة ابوذكرى ".

آخر أعمال محمد رمضان

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "جعفر العمدة" من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين.

https://www.instagram.com/reel/C5QtabEtLrS/?igsh=YnJ3bnUwZDF2OWFo