نشرة الفن: صابرين تكشف سر رشاقتها .. أزمة محمد رمضان مع مدير فندق

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية.

أشادت المنتجة مها سليم بموهبة الفنانة مي عمر ونجاحها فى مسلسل “نعمة الأفوكاتو”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر به النجم محمد رمضان في حالة انفعال شديدة، أثناء حضوره حفل سحور بأحد الفنادق.

كشفت الفنانة صابرين عن سر خسارتها الوزن الذى أثار الجدل خلال الفترة الماضية بعد ظهورها فى مسلسل “مسار إجباري” الذى شارك فى الماراثون الرمضاني.

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل "صدفة" العديد من الأحداث