نشرة الفن: صابرين تكشف سر رشاقتها .. أزمة محمد رمضان مع مدير فندق

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية.
مها سليم: مي عمر تملك جميع مقومات البطولة
أشادت المنتجة مها سليم بموهبة الفنانة مي عمر ونجاحها فى مسلسل “نعمة الأفوكاتو”
بالفيديو| محمد رمضان ينفعل على مدير فندق | أنا مصري وخدمت في الجيش
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر به النجم محمد رمضان في حالة انفعال شديدة، أثناء حضوره حفل سحور بأحد الفنادق.
لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن
كشفت الفنانة صابرين عن سر خسارتها الوزن الذى أثار الجدل خلال الفترة الماضية بعد ظهورها فى مسلسل “مسار إجباري” الذى شارك فى الماراثون الرمضاني.
صدفة الحلقة 23.. رشدي الشامي يتحالف مع غادة لقتـ ل عصام السقا
شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل "صدفة" العديد من الأحداث