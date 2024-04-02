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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

يسري المغازي: الرئيس عاهد المصريين على ولاية جديدة من العمل والتحديات

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

اعتبر النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، خطاب الرئيس السيسي اليوم، خلال حفل التنصيب لفترة رئاسية جديدة، بداية أخرى للوطن ومرحلة شديدة العمل والجديدة تشهد انجازات جديدة، واستكمال ما تم من مشاريع عملاقة ومدن جديدة والعاصمة الادارية الجديدة وغيرها.

وقال المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن خطاب الرئيس جاء مفعما بالوطنية وحب الوطن والتضحية من أجله، وقد لاقى ترحيبا وسعادة شديدة بين ملايين المصريين الذين يعايشون واقعا مختلفا تماما، عن كل سنوات الفوضى بعد 2011، مشددا أنه يتوقع أن تكون الفترة الرئاسية المقبلة واعدة.

وقال عضو مجلس النواب، أن معاهدة الرئيس للمصريين خلال خطاب التنصيب، بأن يظل مخلصا للوطن ويضع مصالح شعب مصر كأولوية أولى يؤكد على زعامته الوطنية وحبه الشديد للوطن والدفاع عنه، قائلا: الرئيس حمى مصر من أخطار هائلة ورجل الشارع العادي يعرف تماما إنه حماها من الارهاب والفوضى التي تضرب دول الجوار وبفضل الله وحكمته لم تحدث في مصر، علاوة على استعادة الاستقرار في سيناء.

واختتم النائب  يسري المغازي بالإشارة، إلى ما قاله الرئيس السيسي في خطابه، إنه ومنذ اليوم الأول الذى لبي فيه نداء الشعب وسعي لتحقيق إرادة المصريين، أقسم أن يظل أمن مصر وسلامة شعبها وتحقيق التنمية والتقدم بها هو خيارة الأول، مؤكدا أن هذا ما كان بالفعل من الرئيس وتحيا مصر دولة قوية تحت حكمه.

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