عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد رياح شديدة.. سانت كاترين تتعرض لسقوط أمطار

قوس قزح بسانت كاترين
قوس قزح بسانت كاترين

تعرضت مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، مساء اليوم الثلاثاء، لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، بعد تعرضها لرياح شديدة.


وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات المعنية.
قال اللواء طارق عابد، رئيس مدينة سانت كاترين، إن الرياح وغيوم ضربت المدينة مساء اليوم، مما أدى إلى تساقط أمطار خفيفة بوسط المدينة على فترات متقطعة، ولم تستمر لمدة 10 دقائق في كل مرة، مؤكدًا أن الأمطار لم تترك أي أثار على الطرق.
وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه على الرغم من أن الغيوم غطت السماء، إلا أن درجة الحرارة مستقرة ، ولم يوجد انخفاضًا بها، وجرى إعلان حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لحدوث أي طوارئ خلال الفترة المقبلة.


وأكد أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية، والتأكد من تطهير مخرات السيول، وتوفير المعدات وسيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة للتدخل الفوري في حالة حدوث أي طوارئ، مشيرًا إلى أن جميع الطرق تعمل بشكل طبيعي.

 

امطار سانت كاترين

IMG-20240402-WA0097(1)
IMG-20240402-WA0097(1)
IMG-20240402-WA0098(1)
IMG-20240402-WA0098(1)
جنوب سيناء سانت كاترين امطار قوس قزح اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى بكري يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الحكومة بعد تنصيب السيسي رئيسا

تحرك مهم من الحكومة قبل إجازة العيد.. مدبولي يتابع توفير الاحتياجات البترولية

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

مفاجأة.. الأهلي يرفض الحصول على 500 ألف دولار نظير مواجهة الزمالك بالسعودية

أسبوع كامل.. موعد إجازة عيد الفطر للموظفين بالقطاعين| احسب عدد أيامك

قلق في القلعة الحمراء| الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزانى

اختلس 6 شيكات.. إحالة رئيس مجلس إدارة شركة بترول شهيرة للجنايات| خاص

لو قبضك 900 جنيه| احصل على نصف مليون جنيه بصورة البطاقة.. سدد على 10 سنوات

ترشيحاتنا

مران الأهلي| إجراء جديد لـ إمام عاشور

احترت ومش عارف تعمل إيه؟|11 سؤال وجواب عن زكاة الفطر ينهي الخلاف عنها

نبأ سار لجماهير الأهلي بسبب محمد الشناوي

مران الأهلي| كولر يعقد محاضرة فنية للاعبين

أمام مجلس الأمن.. الصين تطالب إسرائيل بوقف هجماتها على سوريا ولبنان

في المولات.. أماكن مميزة لاستخراج فيش وتشبيه خلال دقائق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهر فى السوق .. كيف تعرف البطيخ المحقون كيماوي من السليم

الكسوف يجذب اهتمام العالم .. 4 أنواع وهذه هي تأثيراته

أبرزهن هدى المفتي ونور.. فنانات يتألقن على السوشيال ميديا|شاهد

السيارات الطائرة أصبحت حقيقة.. شاهد Xpeng الجديدة بتصميم مبتكر

فيديو

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

العالم الهولندي يثير الجدل من جديد

تطور جديد بأزمة اللاعب أحمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ