السجن 3 سنوات لبريطاني الجنسية بتهمة تهريب أقراص مخدرة وماريجوانا بالغردقة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار مصطفي عبدالعال رئيس المحكمة، بالسجن 3 سنوات غيابيا لراكب إنجليزي الجنسية في محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا وعدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وكشفت تفاصيل الواقعة حول تمكن رجال الجمارك بالوردية الثانية بمطار الغردقة الدولي، برئاسة الدكتور هشام محمود شرارة، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا وعدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إنجلترا على رحلة الخطوط الجوية الإنجليزية، اشتبه محمود أشرف مأمور اللجنة الجمركية في راكب انجليزي الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عبد الله نور الدين، مأمور الفحص، وأحمد جمال صلاح، رئيس القسم، فتبين وجود كثافات مختلفة وتم تكليف أيمن ربيع جبر مأمور التفتيش تحت اشراف هيثم خلف الله أبوزيد بتفتيش حقائب الراكب، تبين وجود كمية من نبات الماريجوانا المخدر و17 شريطًا من عقار بريجالين المدرج بجدول المخدرات بإجمالي 252 كبسولة بين طيات ملابسه، وقام بالجرد والتحريز أبوالقاسم ممدوح ورامي مروان بحضور عبدالمحسن الشعيني، بالأمن الجمركي، وأحمد عادل عسكر، بمكافحة التهرب الجمركي.

وقرر عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 64 لسنة 2023 بعد العرض على عمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، وتمت إحالة المتهم للنيابة التي أخلت سبيله بضمان مالي على ذمة التحقيقات.