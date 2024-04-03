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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة يفجر مفاجأة بشأن رمضان صبحي

صدى البلد

نفى الإعلامي محمد شبانة انباء  تجديد رمضان صبحي لبيراميدز ٣ سنوات عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب محمد شبانة :  بيراميدز مش هيجدد لرمضان صبحي  ولا هياخد اي قرار بالتجديد عقدة   الا لما النادي يشوف موضوع المنشطات هيخلص علي خير  او هيحصل ايقاف،  بيراميدذ فلوسهم كتير بس مش بتترمي علي الارض .

 

وكان قد أعلن الإعلامي محمد فاروق عن إرسال رمضان صحبي خطابا لهيئة مكافحة المنشطات لفحص العينة الثانية.

 

وكتب فاروق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "رمضان صبحي أرسل خطابًا رسميًا إلى هيئة مكافحة المنشطات، حيث طلب اللاعب ضرورة فحص العينة الثانية التي كانت بعد العينة الأولى بساعة ونصف.

 

وأضاف :" كما طلب اللاعب إعطاءه مهلة وعدم إصدار قرارات ضده حتى تظهر نتيجة العينة الثانية، حيث يستند اللاعب في طلبه أنه لو تعاطى منشطات أو تعمد إفساد التحليل، ستظهر في نتيجة العينة الثانية

رمضان صبحي تجديد رمضان صبحي منشطات رمضان صبحي الإعلامي محمد شبانة

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