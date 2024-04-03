سيارة تغير لونها مع الحركة من BMW

أحدثت BMW ضجة في عام 2022 عندما كشفت عن سيارة SUV تتميز بـ "طلاء" قابل لتغيير لونه، مما أثار ضجة واسعة النطاق.

في الشهر الماضي، قامت العلامة الألمانية بتطوير هذه التقنية بإطلاق النسخة الفنية i5 Flow Nostokana، وهي سيارة فنية ملفوفة بألواح متعددة الألوان تتحكم فيها إلكترونيًا، مما يعزز معرفتها بالحبر الإلكتروني.

الفنانة الجنوب أفريقية الشهيرة إستر مالانجو كانت مصدر إلهام لسيارة i5 Flow Nostokana، حيث اعتمدت على تصميماتها النديبيلية الزاهية التي توجد عادة في مقاطعات جنوب أفريقيا.

تركت أعمال مالانجو الفنية البارزة، التي رسمتها مباشرة على 525i قبل عقود، انطباعًا دائمًا على المهندسة في BMW ستيلا كلارك، التي قادت عملية دمج الألواح قابلة للتغيير بالألوان والتي أطلقت عليها أعمال فنية لمالانغو، مما أدى إلى إنشاء سيارة فريدة من نوعها حقًا.

كيف تعمل التقنية؟

تقدم تقنية الحبر الإلكتروني أكثر من مجرد جاذبية جمالية؛ إذ تفتح عالمًا من الإمكانيات العملية. بالإضافة إلى تمكين السائقين من اختيار لون خارجي للسيارة، يمكن استخدامها لعرض معلومات على الجانب الخارجي للسيارة (مثل ضغط الإطارات أو مستويات البطارية، على سبيل المثال) أو حتى كوسيلة مساعدة في تحديد الموقع.

فمثلاً، إذا كنت لا تستطيع العثور على سيارتك في موقف سيارات مزدحم، يمكنك، من خلال تطبيق الهاتف، تشغيل السيارة لتوميض بحيث تتمكن من العثور عليها، وهو خيار أفضل من تشغيل المصابيح الأمامية وحدها، خاصة إذا لم تكن داخل نطاق الرؤية.

قامت ستيلا كلارك من BMW بدور حاسم في جلب تقنية الحبر الإلكتروني إلى الشركة، حيث قادت تطبيق لوحات الحبر الإلكتروني إلى عربة iX كروسوفر كهربائية بالكامل.

قبل حوالي عام، قامت كلارك بتثبيت بعض لوحات الحبر الإلكتروني على السيارة الخارجية لعرض التكنولوجيا داخليًا، وكانت النتيجة مثيرة للاهتمام لدى مسؤولي BMW.

واجتازوا تحديات عديدة، بما في ذلك جعل أوراق الحبر البولي إيثيلين ثنائي الأكسدة (المعروفة بالزجاجات البلاستيكية) التي تحمل الحبر تتكيف مع التصاعد المعقد.